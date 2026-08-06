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Melis Sezen bu kez dansıyla konuşuluyor! Ayna karşısında döktürdü

Melis Sezen bu kez dansıyla konuşuluyor! Ayna karşısında döktürdü Haber Videosunu İzle
Melis Sezen bu kez dansıyla konuşuluyor! Ayna karşısında döktürdü
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Başarılı oyunculuğu kadar enerjik sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Melis Sezen, bu kez ayna karşısında yaptığı kıvrak dansıyla takipçilerinin dikkatini üzerine çekti. Müziğin ritmine kendini kaptıran güzel oyuncunun oryantal performansı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ekranların sevilen yüzü Melis Sezen, yeteneklerini bu kez eğlenceli bir ev videosuyla sergiledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntülerde müziğin ritmine ayak uyduran ünlü oyuncu, ayna karşısına geçerek hünerlerini konuşturdu. Sezen'in içinden geldiği gibi, son derece doğal, neşeli ve enerjik bir şekilde yaptığı oryantal dansı, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Sıcak ve samimi tavırlarıyla bilinen Melis Sezen, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra dansa olan yatkınlığını ve ritim duygusunu da gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Kalas ancak bu kadar esner

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Piar ..))

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Haber YorumlarıAkula:

:)))) ne güldüm ama ne yapmış lan bu ,arkadaş bumu dans ile döktürme :)))))

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Haber YorumlarıOzcan Kara:

Rezillik Diz boyu

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