Melis Sezen bu kez dansıyla konuşuluyor! Ayna karşısında döktürdü

Son dönemde yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ekranların sevilen yüzü Melis Sezen, yeteneklerini bu kez eğlenceli bir ev videosuyla sergiledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntülerde müziğin ritmine ayak uyduran ünlü oyuncu, ayna karşısına geçerek hünerlerini konuşturdu. Sezen'in içinden geldiği gibi, son derece doğal, neşeli ve enerjik bir şekilde yaptığı oryantal dansı, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Sıcak ve samimi tavırlarıyla bilinen Melis Sezen, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra dansa olan yatkınlığını ve ritim duygusunu da gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com