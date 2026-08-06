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Trabzonspor resmen açıkladı! İşte Mohamed Salah'ın kazanacağı para

Trabzonspor resmen açıkladı! İşte Mohamed Salah'ın kazanacağı para Haber Videosunu İzle
Trabzonspor resmen açıkladı! İşte Mohamed Salah'ın kazanacağı para
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Trabzonspor, Mohamed Salah transferini resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Mısırlı yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalarken, Salah'ın her sezon 17 milyon euro garanti ücret alacağını ve "Mohamed Salah" ürünlerinin satışından yüzde 20 pay kazanacağını duyurdu.

  • Trabzonspor, Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağladığını resmen açıkladı.
  • Salah'a her sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza parası olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödenecek.
  • Salah, imaj hakları sözleşmesi kapsamında kendi adıyla satılacak ürünlerden yüzde 20 pay alacak ve menajerlik hizmet bedeli olarak brüt ücretin yüzde 5'i ödenecek.

Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan Mohamed Salah transferini resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

MALİ DETAYLAR KAP'TA PAYLAŞILDI

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Mohamed Salah'a her sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza parası ödenecek. Böylece Mısırlı yıldızın her sezon alacağı garanti ücret 17 milyon euro olacak. 

FORMA SATIŞLARINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAK

KAP açıklamasında, Mohamed Salah ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında mağazacılık şirketi tarafından "Mohamed Salah" adıyla satılacak ürünlerden yıldız futbolcuya yüzde 20 pay verileceği de duyuruldu. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı açıklandı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

4 sene üst üste şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi ne katılan Galatasaray in Osimhen e verdiği parayı çok bulanlar, hiçbir başarısı olmayan Trabzonspor un Salah a verdiği vereceği cevabı ne olacak? Bu arada Salah gibi bir markayı getirmek başarıdır tebrik etmek lazım. Umarım bu paralar borca sürüklemez kulübü.

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Haber Yorumlarıyasin açöldüm:

salah osimhen ile kıyaslanamaz ya sen naptın salah neler başardı enler..osimhen kim nerde oynadı ne kazandı.kariyeri kıyas bile kabul edilmez salah üst düzzeyy

yanıt0
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Haber YorumlarıFatih :

yasin açöldüm: keşke beynini kullanarak yorum yapsaydın.

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıHasan Kandara:

Öncelikle Osimen'e de Salah'a da hepsine verilen para çok. Maksimum 4-5 milyon vermeli. Trabzon bu yıl satışlardan 60 milyon kazandı onu harcıyor. Fatih, Salah'ın transferi canını çok acıtmış ki herkese laf yetiştirmişsin.

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yanıt0
Haber YorumlarıKadir aslan aslan:

geçmiş olsun Liverpool, nin buna verecek parasi yokmuydu tabiki vardi nedense hamsiler oltaya cabuk takiliyor

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