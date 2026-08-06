Trabzonspor resmen açıkladı! İşte Mohamed Salah'ın kazanacağı para

Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan Mohamed Salah transferini resmileştirdi. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

MALİ DETAYLAR KAP'TA PAYLAŞILDI

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Mohamed Salah'a her sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza parası ödenecek. Böylece Mısırlı yıldızın her sezon alacağı garanti ücret 17 milyon euro olacak.

FORMA SATIŞLARINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAK

KAP açıklamasında, Mohamed Salah ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında mağazacılık şirketi tarafından "Mohamed Salah" adıyla satılacak ürünlerden yıldız futbolcuya yüzde 20 pay verileceği de duyuruldu. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı açıklandı.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.