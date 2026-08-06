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Sosyete bu düğünü konuşuyor! Tam 165 milyon lira harcandı

Sosyete bu düğünü konuşuyor! Tam 165 milyon lira harcandı
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İş insanı Hakan Demirağ'ın küçük oğlu Ata Demirağ, gemi broker'ı Rana Akdağ ile İtalya'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Como Gölü'nde düzenlenen ve yaklaşık 3 milyon Euro'ya (165 milyon TL) mal olduğu belirtilen masalsı bir düğünle evlendi.

  • İş insanı Hakan Demirağ'ın küçük oğlu Ata Demirağ ile Rana Akdağ'ın düğünü İtalya'nın Como kentinde 3 gün sürdü.
  • Düğünün ana töreni 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Pizzo'da, karşılama daveti ise Villa d'Este'de yapıldı.
  • Düğün için harcanan tutarın yaklaşık 3 milyon Euro (165 milyon lira) olduğu iddia edildi.

Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar'ın mürüvvetini gören iş insanı Hakan Demirağ, bu kez küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirmenin mutluluğunu yaşadı. 

3 GÜN SÜRDÜ

Türkiye'den ve yurt dışından sosyete ile iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı kutlama maratonu cuma günü başlayarak pazar gününe kadar sürdü. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, görkemli organizasyonun ilk karşılama daveti cuma akşamı Como'nun en prestijli mekanlarından biri olan Villa d'Este'de gerçekleştirildi.

17. YÜZYILDAN KALMA TARİHİ VİLLADA MASALSI DÜĞÜN

Asıl düğün töreni ise ertesi gün Como Gölü'nün muazzam manzarasına hakim bir konumda bulunan, 17. yüzyıldan kalma soylu konutu ve muhteşem botanik bahçeleriyle bilinen Villa Pizzo'da yapıldı. Süslemelerinden özel menülerine, gece boyu süren eğlenceden görkemli havai fişek gösterilerine kadar her ayrıntının titizlikle planlandığı organizasyon cemiyet hayatında büyük yankı uyandırdı. Hakan Demirağ'ın oğlu Ata Demirağ ile gelin Rana Akdağ'ın bu unutulmaz düğünü için harcadığı tutarın yaklaşık 3 milyon Euro'yu bulduğu iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıUFUK KARABAKAL:

Bize ne çok mu lazım .

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Olur mu ne kadar zenginler ki italyada adada düğün yapmışlar. Nasil tanımazsın..

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Haber YorumlarıErol Birol:

Bunlara enflasyon koymaz!!!!

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Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

o düğünü Türkiye yapsaydınız o kadar para dışarı gitti yazık

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

kaçırılan verginin parasıdır

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Haber YorumlarıMuratsa:

KURUŞ VERGİ ÖDEMEZLER.MAAŞA ZAM DİYİNCE ÖDIYEMİYORUZ DERLER.

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