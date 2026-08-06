Sosyete bu düğünü konuşuyor! Tam 165 milyon lira harcandı

Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar'ın mürüvvetini gören iş insanı Hakan Demirağ, bu kez küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

3 GÜN SÜRDÜ

Türkiye'den ve yurt dışından sosyete ile iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı kutlama maratonu cuma günü başlayarak pazar gününe kadar sürdü. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, görkemli organizasyonun ilk karşılama daveti cuma akşamı Como'nun en prestijli mekanlarından biri olan Villa d'Este'de gerçekleştirildi.