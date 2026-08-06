Komşunun hatası 9 yaşındaki Yusuf canından etti, anne yoğun bakımda

Çanakkale'de bir apartmanda komşu daireye yapılan böcek ilaçlaması akılalmaz bir trajediye yol açtı

BABA, OĞLUNU VE KARISINI HAREKETSİZ BULDU

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.

ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.

ÇOCUK ÖLDÜ ANNE YOĞUN BAKIMDA

Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA