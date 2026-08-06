Komşunun hatası 9 yaşındaki Yusuf canından etti, anne yoğun bakımda
Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetti, annesi Sevda Çanlı yoğun bakımda. Soruşturma kapsamında ev sahibi ve ilaçlama firması görevlisi gözaltına alındı.
- Çanakkale'de komşu daireye yapılan böcek ilaçlaması sonucu 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı zehirlenerek hayatını kaybetti, annesi Sevda Çanlı yoğun bakımda tedavi görüyor.
- Olay, Barbaros Mahallesi'nde baba Uğun Çanlı'nın eşi ve oğlunu baygın halde bulmasıyla ortaya çıktı; hastanede anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.
- Soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.
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BABA, OĞLUNU VE KARISINI HAREKETSİZ BULDU
Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.
ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ
Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.
ÇOCUK ÖLDÜ ANNE YOĞUN BAKIMDA
Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.