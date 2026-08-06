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Demet Akalın'ın filtresi hali bomba! "Zaman acımamış" yorumları yapılıyor

Demet Akalın'ın filtresi hali bomba! 'Zaman acımamış' yorumları yapılıyor Haber Videosunu İzle
Demet Akalın'ın filtresi hali bomba! 'Zaman acımamış' yorumları yapılıyor
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Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın'ın dijital filtresiz görüntüleri sosyal medyaya düştü. Kısa sürede viral olan görüntünün altına kullanıcılar "Zaman kime acımış ki", "Gençliğin de çok güzeldi" şeklinde yorumlar yaptı.

Bir döneme güzelliği, şarkıları ve sahne performanslarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın filtresiz hali sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan görüntünün altına çok sayıda yorum yapıldı. 

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Pop müziğin sevilen isimlerinden Demet Akalın'ın dijital filtre ve düzenleme olmadan çekilen görüntüleri kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Doğal haliyle dikkat çeken ünlü sanatçının paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun etkileşim aldı.

Demet Akalın'ın filtreli pozu... 

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına binlerce yorum bıraktı. Akalın'ın doğal halini savunanlar ve geçen yıllara vurgu yapanlar kadar eleştirel yaklaşanlar da oldu. Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle:

  • "Gençliğin de çok güzeldi..."
  • "Zaman kime acımış ki..."
  • "O kadar paran var, bakım yaptır biraz..."
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıborsaci borsacim:

Tövbe Bismillah yüzü tersine dönmüş

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem vural :

Hhahahah

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

vay vay dışı kalaylı içi vay vaylıymış meğersem!

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Arkadaslar herkes yaslanacak, nicin kadina yukleniyorsunuz ayip...Enteresan insanlarsiniz:))

yanıt3
yanıt2
Haber Yorumlarıİkilem dünya:

Demet abim, hoş geldin, otur be şöyle Gucci takımlar, şekilsin öyle Kıyakmış abim, ba-ba-bana da söyle

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOktay Şahin:

Azrail bile tanıyamaz bunu(:

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

azrail şaşmaz...

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Marko, seytanida gelmis

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

kalimero

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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