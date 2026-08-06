Demet Akalın'ın filtresi hali bomba! 'Zaman acımamış' yorumları yapılıyor

Bir döneme güzelliği, şarkıları ve sahne performanslarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın filtresiz hali sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan görüntünün altına çok sayıda yorum yapıldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Pop müziğin sevilen isimlerinden Demet Akalın'ın dijital filtre ve düzenleme olmadan çekilen görüntüleri kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Doğal haliyle dikkat çeken ünlü sanatçının paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun etkileşim aldı.

Demet Akalın'ın filtreli pozu...

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına binlerce yorum bıraktı. Akalın'ın doğal halini savunanlar ve geçen yıllara vurgu yapanlar kadar eleştirel yaklaşanlar da oldu. Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle:

"Gençliğin de çok güzeldi..."

"Zaman kime acımış ki..."

"O kadar paran var, bakım yaptır biraz..."

Kaynak: Haberler.com