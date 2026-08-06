Piknik felaketle bitti! Dereye düşen Ela Nur’dan acı haber
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde dengesini kaybederek düştüğü derede hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ela Nur Çenge'den geriye, olay öncesi ailesiyle piknikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.
- Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri mevkiinde ailesiyle piknik yapan Ela Nur Çenge, dengesini kaybederek dereye düştü ve yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasının ardından cansız bedeni suya düştüğü noktanın 4 kilometre uzağında bulundu.
- Olay dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi; Adana'dan piknik için bölgeye gelen Ela Nur Çenge'nin naaşı otopsi sonrası memleketi Adana'ya gönderildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Ela Nur Çenge, 3 saatlik arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulundu. Talihsiz kızdan geriye, olaydan dakikalar önce ailesiyle çektirdiği fotoğraf kaldı.
BİR ANDA DENGESİNİ KAYBETTİ
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yapmak amacıyla Adana'dan bölgeye gelen Ela Nur Çenge, derenin kenarındayken dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç kız, kısa sürede suda gözden kayboldu. Ailenin ve çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Olay yerine ulaşan ekipler, akıntının yoğun olduğu derede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Ela Nur Çenge'nin cansız bedenine, suya düştüğü noktanın 4 kilometre uzağında ulaşıldı. Sudan çıkarılan talihsiz kızın naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.
GERİYE SADECE O FOTOĞRAF KALDI
Acı olayla sarsılan aile gözyaşlarına boğulurken, Ela Nur Çenge'den geriye derenin kenarında ailesiyle birlikte gülümsediği ve olaydan kısa süre önce çekildiği anlaşılan son fotoğraf kaldı.