Haberler

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından oyuna giren Archie Brown'un performansı ise sarı-lacivertli taraftarların eleştirilerine neden oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmada yaşanan Jayden Oosterwolde sakatlığı ve yerine oyuna giren Archie Brown'un performansı ise maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.

OOSTERWOLDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mücadelenin 28. dakikasında Jayden Oosterwolde, herhangi bir rakip müdahalesi olmadan yerde kaldı. Sakatlığı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Hollandalı futbolcu gözyaşlarını tutamazken, sedyeyle oyun alanını terk etti. Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.

TARAFTARDAN ARCHIE BROWN'A TEPKİ

Oyuna girdikten sonra sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Archie Brown, sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

  • "Archie Brown çok daha etkili olmak zorunda."
  • "Bu performansla ilk 11'i hak etmiyor."
  • "Oosterwolde'nin yokluğu çok hissedildi."
  • "Böyle oynayacaksa bu takımda forma giymemeli."
  • "Savunmada büyük açık verdi."
  • "Kendisini bir an önce toparlaması gerekiyor."

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması 11 Ağustos Salı günü Avusturya'daki Merkur Arena'da oynanacak. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, tur atlamak için sahaya çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
İzmir Otogarı için tahliye kararı! Yargıtay son noktayı koydu

Türkiye'nin en büyük 3 otogarından biriydi! Tahliye kararı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bununla saldırdı
Biri bu saçma geleneği bitirsin! Damat, en mutlu gününde öfkeden deliye döndü

Bu saçma gelenek bitsin artık! Damadı düğün günü çıldırttılar
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldüren seri katilden şoke eden talep! Bakanlığa başvurdu
Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fener kazandı UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babası, kızının 27 yaşındaki sevgilisinden şikayetçi oldu

Babası mesajları görünce savcılığa koştu! Ünlü dizide büyük rezalet