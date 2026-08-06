O klip başını yaktı: Rapçi Keskin gözaltında
Samsun’da rapçi Yüşa Keskin’in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda kendisi ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Keskin ile beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
- Samsun'da rapçi Yüşa Keskin, klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
- 4 şüpheli, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
- Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi; Rapçi Keskin'in Instagram'da yaklaşık 369 bin takipçisi bulunuyor.
Samsun'da rapçi Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda kendisi ile birlikte 4 kişi gözaltına alınarak gözaltına adliyeye sevk edildiler.
KLİPTEKİ TÜFEK GÖZALTI GETİRDİ
Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇLAMA BELLİ OLDU
Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Rapçi Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.