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Carragher'den Salah'ın Trabzonspor seçimi için olay sözler: Türkiye onun için düşük

Carragher'den Salah'ın Trabzonspor seçimi için olay sözler: Türkiye onun için düşük
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Liverpool'un efsane oyuncularından Jamie Carragher, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasını değerlendirerek "Türkiye seviyesi onun için düşük" dedi.

  • Jamie Carragher, Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini sürpriz olarak nitelendirdi ve Türkiye seviyesinin onun için düşük kaldığını söyledi.
  • Carragher, Salah'ın Serie A'da rahatlıkla oynayabileceğini ve Milan ya da Juventus gibi bir kulübe gideceğine ikna olduğunu belirtti.
  • Carragher, Salah'ın hırs ve istatistik odaklılık bakımından Cristiano Ronaldo ile benzerlik taşıdığını ifade etti.

Liverpool ve İngiltere futbolunun unutulmaz isimlerinden Jamie Carragher, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transfer olmasını değerlendirdi. Deneyimli futbol yorumcusu, Salah’ın halen Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyebilecek kapasitede olduğunu belirterek bu tercihe şaşırdığını gizlemedi.

''TÜRKİYE SEVİYESİ ONUN İÇİN DÜŞÜK''

Salah'ın Suudi Arabistan’a gitme ihtimaline başından beri inanmadığını dile getiren Carragher, Türkiye tercihini de sürpriz olarak nitelendirdi. Yıldız oyuncunun hâlâ üst düzey futbol oynayacak kalitede olduğunu vurgulayan İngiliz efsane, "Onun Suudi Arabistan'a gideceğine hiçbir zaman inanmadım. Bunun için hâlâ fazlasıyla iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da rahatlıkla oynayabilirdi. Türkiye seviyesi onun için biraz düşük kalıyor. Onun Milan ya da Juventus gibi bir kulübe gideceğine ikna olmuştum. Belki de maaş talepleri bazı kulüplerin geri adım atmasına neden oldu.'' dedi. 

''RONALDO GİBİ İSTATİSTİK ODAKLI''

Salah’ın hırsı ve bireysel hedefleri bakımından Cristiano Ronaldo ile benzerlik taşıdığını belirten Carragher, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendisiyle kişisel bir yakınlığım yok ancak tıpkı Ronaldo gibi son derece hırslı ve istatistiklerine büyük önem veriyor. Bu rakamları Türkiye'de de elde edecektir. Yine de San Siro'da sahaya çıkıp Avrupa kupalarında yarışmak varken Türkiye'ye gitmesi beni şaşırttı. Salah kesinlikle bu seviyeden daha iyisini hak ediyordu."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

DOĞRU SÖYLÜYOR ADAM BEŞİKTAŞLIYIM AMA AVRUPADA BAŞARIMIZ YOK KAÇ SENEDİR DÜNYA PARALAR HARCANIYOR SIFIR BAŞARI KARDEŞİM

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Haber YorumlarıGökhan Özkul:

doğru söze ne hacet..

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Haber YorumlarıA Duman:

söylediğinde bir yanlış yok doğru söylüyor Türkiye’de seviye çok düşük. ilerlemek isteyenin arkasına birilerini alması lazım. bak sadece Trabzonspor’a adamların beş kuruş paraları yok pahalı transfer yapıyorlar. neymiş Katar şeyhi ödüyormuş. Hani UEFA bunu kabul etmiyordu böyle şeyleri yani Türkiye ligini hiç tartışmayalım hepsi şaibeli

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Haber Yorumlarımehmet aslan:

carrag yanlış konuşmuş nasıl vergisiz para kazanacak bu adam başka ülkeye gitse birsürü vergi var türkiyede çerez hem sonra adamlar nasıl para temizleyecek gelsin renk de olur

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Haber YorumlarıHalit:

Küçük ama mangır büyük be yaaa

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