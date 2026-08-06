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Salah'tan taraftarı mest eden hareket! İmza atmadan önce...

Salah'tan taraftarı mest eden hareket! İmza atmadan önce... Haber Videosunu İzle
Salah'tan taraftarı mest eden hareket! İmza atmadan önce...
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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın, resmi imza töreni öncesinde teknik heyete antrenmanda yer almak istediğini bildirdiği öne sürüldü. Bu istek bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı.

  • Mohamed Salah, Trabzonspor'da resmi imza törenini beklemeden takım arkadaşlarıyla antrenmana çıkmak istedi.
  • Salah, teknik heyete imza töreni öncesindeki antrenmanda yer almak istediğini iletti.
  • Salah'ın İstanbul'daki sağlık kontrolleri ve resmi işlemleri tamamlandı; Trabzon'da taraftarlara açık imza töreninde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili taraftarların gönlünü fetheden bir hamle yaptı. Mısırlı yıldızın, resmi imza törenini beklemeden takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkmak istediği öne sürüldü.

İLK İSTEĞİ ANTRENMAN OLDU

61 Saat'in haberine göre Mohamed Salah, teknik heyete imza töreni öncesindeki antrenmanda yer almak istediğini iletti. Yıldız futbolcunun, yeni takımına vakit kaybetmeden adapte olmak ve çalışmalara hemen başlamak istediği belirtildi.

TARAFTARLAR MEST OLDU

Salah'ın bu isteği, Trabzonspor taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Bordo-mavili futbolseverler, dünya yıldızının daha ilk günden takıma katılma isteğini takdir ederken, sosyal medyada birçok taraftar bu hareketi profesyonelliğin göstergesi olarak değerlendirdi.

İMZA TÖRENİ BEKLENİYOR

İstanbul'daki sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerini tamamlayan Mohamed Salah'ın, Trabzon'a geçerek taraftarlara açık düzenlenecek imza töreninde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız futbolcuyu ilk kez hem antrenmanda hem de imza töreninde yakından görmeye hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ne kadan önemli

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Eeeee Nayilerin parasını öyle kuru kuruya yemek olmaz... Dinimizce haram :)))

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Haber YorumlarıBaba Can:

Bir Fenerli olarak Trabzonspor u kutluyorum başarılar Cin con kardeş takımı muhabbeti ni de bırakın artık kendi yolunuza bakın

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Haber YorumlarıMesut:

Salah takımı uçurur yanına kaliteli salahi besleyecek adam laxim

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Ugecunkulospor'dan YRAAAMI da alırlarsa bence kimse bu takımı tutamaz...

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