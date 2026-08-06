Salah'tan taraftarı mest eden hareket! İmza atmadan önce...

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah, bordo-mavili taraftarların gönlünü fetheden bir hamle yaptı. Mısırlı yıldızın, resmi imza törenini beklemeden takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkmak istediği öne sürüldü.

İLK İSTEĞİ ANTRENMAN OLDU

61 Saat'in haberine göre Mohamed Salah, teknik heyete imza töreni öncesindeki antrenmanda yer almak istediğini iletti. Yıldız futbolcunun, yeni takımına vakit kaybetmeden adapte olmak ve çalışmalara hemen başlamak istediği belirtildi.

TARAFTARLAR MEST OLDU

Salah'ın bu isteği, Trabzonspor taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Bordo-mavili futbolseverler, dünya yıldızının daha ilk günden takıma katılma isteğini takdir ederken, sosyal medyada birçok taraftar bu hareketi profesyonelliğin göstergesi olarak değerlendirdi.

İMZA TÖRENİ BEKLENİYOR

İstanbul'daki sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerini tamamlayan Mohamed Salah'ın, Trabzon'a geçerek taraftarlara açık düzenlenecek imza töreninde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız futbolcuyu ilk kez hem antrenmanda hem de imza töreninde yakından görmeye hazırlanıyor.