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Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor Haber Videosunu İzle
Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor
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Bodrum'daki bir özel plajda köpüklü ayak havuzlarının çevresinde alkol tüketilip halay çekilen görüntüler dikkat çekti. Mekândaki erkek yoğunluğunun da öne çıktığı görüntüler, birçok kişinin "Bodrum'da eğlence anlayışı değişmeye başladı" yorumunu yapmasına neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel plajda çekilen görüntüler kısa sürede tartışma konusu oldu. Ayakların sokulduğu köpüklü havuzların etrafında eğlenen müşteriler, şişe şişe alkol tüketip halay çekti. Mekândaki erkek yoğunluğu da dikkat çekti.

ÖZEL PLAJDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Bodrum'da faaliyet gösteren bir özel plajda kaydedilen görüntülerde, müşteriler için köpüklü suyla doldurulmuş ayak havuzları hazırlandığı görüldü. Havuzların çevresinde oturan ve ayaklarını suya sokan müşteriler, müzik eşliğinde eğlendi.

HALAY ÇEKTİLER

Görüntülerde, eğlence sırasında bazı müşterilerin şişelerle alkol tükettiği, daha sonra ise kalabalığın halay çektiği anlar yer aldı. Eğlence alanındaki erkek yoğunluğu da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu görüntüler, paylaşılmasının ardından farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar eğlence anlayışının değiştiğini savunurken, bazıları ise ortaya çıkan görüntüleri eleştirdi. Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıazapasker:

bu sitenin halay ile derdi ne kardeşim isteyen halay çeker isteyen köpük banyosu yapar sanane

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

horon olsa sikinti yok yani

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAhmet Can:

Beğenmeyen gitmez mekana o kadar

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Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Tabi mekan hırtlara kalır şekilde görüldüğü gibi:))

yanıt10
yanıt0
Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

bodrum köpük partiler , ultra zenginler ile anılması gerek . Fakirin orda işi ne habere bak be

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
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