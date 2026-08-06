Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel plajda çekilen görüntüler kısa sürede tartışma konusu oldu. Ayakların sokulduğu köpüklü havuzların etrafında eğlenen müşteriler, şişe şişe alkol tüketip halay çekti. Mekândaki erkek yoğunluğu da dikkat çekti.

ÖZEL PLAJDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Bodrum'da faaliyet gösteren bir özel plajda kaydedilen görüntülerde, müşteriler için köpüklü suyla doldurulmuş ayak havuzları hazırlandığı görüldü. Havuzların çevresinde oturan ve ayaklarını suya sokan müşteriler, müzik eşliğinde eğlendi.

HALAY ÇEKTİLER

Görüntülerde, eğlence sırasında bazı müşterilerin şişelerle alkol tükettiği, daha sonra ise kalabalığın halay çektiği anlar yer aldı. Eğlence alanındaki erkek yoğunluğu da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu görüntüler, paylaşılmasının ardından farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar eğlence anlayışının değiştiğini savunurken, bazıları ise ortaya çıkan görüntüleri eleştirdi. Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com