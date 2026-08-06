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Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar?

Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar? Haber Videosunu İzle
Kan donduran görüntü! Bir hayvan kendi türüne bunu nasıl yapar?
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Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri dehşete düşüren bir videoda, bir gazal ananın yavrusunu timsahlarla dolu göle doğru ittiği anlar saniye saniye görüntülendi. Sudaki timsahın saldırısıyla sırtından ağır yaralanmasına rağmen karşı kıyıya geçmeyi başaran yavrunun o anları yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

  • Sosyal medyada viral olan bir videoda, bir gazal ananın yavrusunu timsahlarla dolu bir göle doğru ısrarla ittiği anlar kaydedildi.
  • Yavru ceylan, timsah saldırısı sonucu sırtından ağır yara almasına rağmen karşı kıyıya geçmeyi başardı.
  • Videoya gelen yorumlarda kullanıcıların büyük kısmı anneyi tepkiyle eleştirirken, doğa gözlemcileri bu davranışı vahşi yaşamın sert kurallarına bağladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir görüntü, izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde bir gazal ananın, yavrusunu timsahlarla dolu bir göle doğru ısrarla ittiği anlar saniye saniye kaydedildi.

GELMEYE ÇALIŞTIKÇA İTİLDİ 

Ortaya çıkan garip görüntülerde, annesi tarafından timsahların bulunduğu suya doğru sürülen ceylan yavrusu, defalarca güvenli kıyıya ve annesinin kucağına dönmeye çalıştı. Ancak anne gazal, yaklaşan tehlikeye ve timsahların varlığına rağmen yavrusunu tekrar tekrar suya doğru itmeye devam etti.

AĞIR YARALANMASINA RAĞMEN...

Korku dolu anlarda sudaki timsahın saldırısına uğrayan yavru, sırtından ağır bir yara aldı. Yaşadığı ağır darbeye ve zorlu şartlara rağmen pes etmeyen minik yavru, karşı kıyıya geçmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İzleyenlerin tüylerini ürperten video, kısa sürede binlerce yorum aldı. Kullanıcıların büyük bir kısmı "Kan donduran görüntü, bir anne yavrusuna bunu nasıl yapar?" sözleriyle şaşkınlığını ve tepkisini dile getirirken; doğa gözlemcileri ve bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise "Doğanın mantığında sebepsiz bir hareket yoktur" diyerek vahşi yaşamın sert kurallarına dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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