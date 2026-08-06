Özgür Özel'e soğuk duş! Yüzde 50 ile kazandıkları il, CHP'de kalıyor

CHP’deki mutlak butlan kararı ve Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin ardından başlayan istifa hareketliliği sürüyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Yeni Parti'ye geçmesi beklenen belediyelerin listesini paylaşırken Adıyaman için dikkat çeken bir detay aktardı.

230'DAN FAZLA BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ YOLUNDA

Mahkeme kararı sonrası Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin Yeni Parti'yi kurmasıyla birlikte başlayan istifa dalgası belediyelere de sıçradı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, Yeni Parti kaynakları 230 civarında belediye başkanının CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılma aşamasında olduğunu belirtti.

MANİSA VE DENİZLİ LİSTEDE, ADIYAMAN CHP'DE KALIYOR

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı geçiş haritasında büyükşehirler ve il merkezleri dikkat çekti:

Büyükşehirler: Manisa ve Denizli'nin Yeni Parti'ye geçişi kesinleşirken; Bursa, Tekirdağ, Muğla ve Eskişehir'in de sürece dahil olması bekleniyor.

İller ve İlçeler: 17 il merkezinin yanı sıra Bartın'ın da katılması öngörülüyor. Listede 105 büyükşehir ilçesi, 57 ilçe ve 47 belde belediyesi yer alıyor.

Adıyaman Sürprizi: Son yerel seçimlerde yüzde 50'ye yakın oy oranıyla CHP'ye geçen Adıyaman Belediyesi'nin ise CHP bünyesinde kalacağı aktarıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

İsmail Saymaz konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yeni Parti kaynaklarına göre 230 civarında belediye başkanı Yeni Parti’ye geçmek üzere CHP’den istifa etti. 2’si büyükşehir: Manisa ve Denizli. Bugün Bursa bekleniyor. Tekirdağ, Muğla ve Eskişehir de eklenebilir. 105’i büyükşehirlere bağlı ilçe, 17’si şehir. Bartın, yarın bekleniyor. Adıyaman, CHP’de kalıyor. 57’si ilçe, 47’si belde. Cuma günü rakamın 230’un üzerine çıkacağı belirtiliyor."

GÖREVE İADE EDİLMİŞTİ

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı'nca göreve iade edilmişti.

Kaynak: Haberler.com