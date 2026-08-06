Özgür Özel ilk kez açıkladı: Çerçeve yasayı imzalamadık

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark'ta 25 gündür eylem yapan er şehit yakınları ve er gazileri ziyaret etti. Özel'e milletvekilleri, parti yöneticileri ve belediye başkanları da eşlik etti.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Özel'in eylem alanını ziyaret eden ilk genel başkan olduğunu belirterek, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda yapılan görüşmelerden sonuç alamadıklarını söyledi. Açlık grevinin beşinci gününde olduklarını hatırlatan Çerçioğlu, mevcut düzenlemenin beklentileri karşılamadığını ifade ederek Özel'den çerçeve yasa teklifine "hayır" demesini istedi.

ÖZEL: BİZ ZATEN İMZALAMADIK

Bu sırada eylem alanındaki vatandaşlar da "Çerçeve yasayı imzalamayın" sloganları attı. Kalabalığa yanıt veren Özel ise dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Biz zaten imzalamadık" diyen Özel, teklifi imzalayan partiler arasında yer almadıklarını belirterek, hukukçularıyla birlikte düzenleme üzerinde çalıştıklarını ve komisyon aşamasında da gerekli itirazları dile getireceklerini söyledi.

"HAKKINIZ VERİLENE KADAR YANINIZDAYIZ"

Eylemin başladığı ilk gün de Güvenpark'a geldiğini hatırlatan Özel, aradan geçen 25 günde ailelerin kararlılığını sürdürdüğünü, son beş gündür ise açlık greviyle taleplerini daha güçlü şekilde dile getirdiklerini söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"İlk gün ne söylediysek bugün de aynı noktadayız. Siz sonuç alana kadar, hakkınız verilene kadar, herkes 'Ben bu düzenlemelerden razıyım' diyene kadar yanınızdayız ve arkanızdayız. Bu mücadeleyi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

"19 MADDELİK TEKLİF MECLİS'TE İKİ YILDIR BEKLİYOR"

Özel, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek amacıyla daha önce kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini de anlattı.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nun koordinasyonunda Türkiye genelindeki 250'den fazla dernek ve vakıfla görüşmeler yapıldığını, çalıştaylar düzenlendiğini belirten Özel, bütün taleplerin ortak bir metinde toplandığını ifade etti.

Hazırlanan 19 maddelik kanun teklifinin 18 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü söyleyen Özel, teklifin iki yıldır TBMM'de beklediğini belirterek, "Bu teklif yasalaşmış olsaydı bugün ne bir şehit ailesinin ne de bir gazimizin çözülememiş sorunu kalacaktı" dedi.

"VERİLEN TEKLİF HİÇ YOKTAN İYİ AMA YETERLİ DEĞİL"

AK Parti tarafından hazırlanan mevcut teklifin bazı düzenlemeler içerdiğini ancak beklentilerin oldukça gerisinde kaldığını savunan Özel, kamuoyunda bütün sorunlar çözülüyormuş algısı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Er şehit ailelerine ödenecek maaş, onur aylığı, malul sayılmayan gazilerin hakları gibi birçok başlıkta iyileştirmelerin yetersiz olduğunu dile getiren Özel, "Hiç yoktan iyidir ama beklentiyi karşılamıyor. Önümüzde diğer 16 maddeyi de çözecek fırsat var. Biz bunların tamamının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİNİN GÖZÜNE BAKAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR İŞİN İÇİNDE OLMAYIZ"

Çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, terörün tamamen sona ermesini ve silahların geri dönüşü olmayacak şekilde bırakılmasını savunduklarını söyledi.

Bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılması gerektiğini belirten Özel, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını savunuyoruz. Ama şehit ailelerinin ve gazilerin yanına varamayacağımız, gözünün içine bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmayız."

"BU SORUN ARTIK ÇÖZÜLMELİ"

Türkiye'de terörle mücadelenin artık büyük ölçüde profesyonel ordu tarafından yürütüldüğünü söyleyen Özel, er şehit yakınları ve gazilerin yaşadığı mağduriyetin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 bin 500 er şehit yakını ve er gazinin bulunduğunu hatırlatan Özel, "Kolunu, bacağını, gözünü kaybeden ya da evladını toprağa veren bu insanların sorununu çözmenin devlet açısından büyük bir yük olmayacağını düşünüyoruz. Bu mesele artık daha fazla geciktirilmeden çözüme kavuşturulmalı. Biz de bunun sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Kaynak: Haberler.com