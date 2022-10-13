Son Dakika: İktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" Meclis'ten geçerek yasalaştı

Son dakika: Kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen ve iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında halka yanıltıcı bilgi yayanlara 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek.

Kamuoyunda "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen 40 maddelik "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Söz konusu düzenleme "sosyal medyada sansür" tartışmalarıyla iktidar ve muhalefet kanadı arasında tartışmalara neden olmuştu. Tartışmalara neden olan 29. madde, gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kişilere1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiriyor.

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