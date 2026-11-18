Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı adliyede! İşte ilk görüntülerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, ifadeye çağrılmasının ardından adliyeye geldi. Yazıcı'nın adliyeye giriş yaptığı anlar basın mensupları tarafından görüntülendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasının ardından gözlerin çevrildiği Yazıcı, ifade işlemleri için adliyeye geldi.
BABASI "ZERRE KUŞKUM YOK" DEMİŞTİ
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlunun adının soruşturmada geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mustafa Yazıcı'nın ticari faaliyetlerinin hukuka ve ahlaka uygun olduğunu savunmuştu.
Oğlunun işlemlerine ilişkin "Zerre kuşkum yok" diyen Yazıcı, iddiaların bütün yönleriyle araştırılmasının ve vatandaşların birikimlerinin korunmasının temel hedefleri olduğunu vurgulamıştı. Hayati Yazıcı, açıklamasında "Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır." ifadelerini de kullanmıştı.