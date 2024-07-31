Türkiye'nin dört bir yanında Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'de birçok ilde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu başkent Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

ŞANLIURFA

Haniye'nin hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye'nin birçok kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Haniye için ikindi vakti Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı. Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ramazan Güner, İsmail Haniye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını dile getirdi.

"HANİYE'NİN ŞEHADETİ BİR SON DEĞİL, MUAZZAM BİR BAŞLANGIÇTIR"

Haniye'nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Güner, şöyle devam etti: "Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi, İsmail Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır ancak aziz komutan Haniye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."

ELAZIĞ

Haniye için Bingöl'ün Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı, Elazığ'ın Keban ilçesinde de sela okundu. Solhan'daki Ulu Cami'de, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Haniye için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. Elazığ'ın Keban ilçesinde de Haniye için tüm camilerde sela okundu.

YOZGAT

Haniye için Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle vakti Çapanoğlu Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi. Vatandaşlar tarafından tekbir getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganı atıldı.

TOKAT

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, suikasta uğrayan İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Murat Darılmaz tarafından kıldırılan namazın ardından tüm şehitler ve Filistin için dua edildi.

KAYSERİ

Kayseri'de Haniye için camilerden sela okundu. Hunat Camii'nde öğle namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

ÇORUM

Hamas Lideri İsmail Haniye için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Filistin Platformu tarafından öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Filistin davasının bir toprak davası olmadığını belirterek, "Filistin bu ümmetin gözbebeği Mescidi Aksa'yı barındıran Hz. Ömer'i bağrında barındıran bir toprak parçasıdır. Onun uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yüce Allah bu ümmete bırakılan emanetlere sahip çıkma gücü, kudreti, iradesi nasip etsin." dedi. Cenaze namazının ardından tüm şehitler için dua edildi.

MERSİN

Mersin'de, İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından Ulu Camii'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazda Haniye için dualar edildi. Namazın ardından cami avlusunda toplanan kalabalık, tekbir getirip, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atarak protesto gösterisinde bulundu.

KIRKLARELİ

Hamas Lideri İsmail Haniye için Kırklareli'nde öğle namazından sonra Hızırbey Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazından sonra gerçekleşen gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi. Namaza Vali Yardımcısı, Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu