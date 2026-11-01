En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor

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Gündüz kuşağının sevilen programlarından “En Hamarat Benim”in geleceği merak konusu oldu. Kadir Ezildi'nin sunduğu yarışmanın bir süredir yayınlanmamasının ardından kanalın yeni bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

KADİR EZİLDİ'NİN YERİNE PELİN ÖZTEKİN İDDİASI

Son dönemde reytinglerinde düşüş yaşandığı belirtilen “En Hamarat Benim”in yerine “Gelinler Sofrada” adlı yarışmanın ekranlara geleceği iddia edildi. Yeni programın sunuculuğunu ise oyuncu Pelin Öztekin'in üstleneceği öne sürüldü.

HER HAFTA 5 YARIŞMACI MÜCADELE EDECEK

“Gelinler Sofrada” adlı yeni formatta her hafta beş yarışmacı büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek.

En Hamarat Benim'in tamamen yayından kaldırılıp kaldırılmadığına ve yeni programın yayın tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com