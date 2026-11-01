Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş

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Cenk Eren, Nazan Öncel’le bir dönem albüm çalışmasına başladıklarını ve bu süreçte günlerini sanatçının evinde ve stüdyosunda geçirdiğini söyledi. O sırada Nükhet Duru’yla Günay’da sahne aldıklarını belirten Eren, Öncel’in İzmir’de şarkıcılık yapan kız kardeşinin de sahneye çıkmasını istediğini anlattı.

Cenk Eren

Öncel’in kız kardeşinin kendilerinden önce sahne alması ve onlarla şarkı söylemesi önerisini kabul ettiğini söyleyen Eren, Günay’ın sahibiyle konuşup bu fikir için orkestra kurduğunu ve provalara katıldığını aktardı. Ancak Eren’in anlatımına göre, ertesi gün Öncel arayarak kız kardeşinin Nükhet Duru’yla aynı şekilde sahneye çıkacağını söyledi. Eren ise bunun Duru’yla ortak şovları olduğunu ve tek başına karar veremeyeceğini belirtti.

Nazan Öncel

“ALBÜM YAPMANIN KARİYERİNE ZARAR VERECEĞİNE KARAR VERDİK”

Eren, bu konuşmadan iki gün sonra Öncel’in eşi Akşit Bey’in kendisini aradığını ve albüm çalışmasının iptal edildiğini bildirdiğini söyledi. Eren, kendisine “Nazan Hanım çok düşündü, sana albüm yapmanın kariyerine zarar vereceğine karar verdik” denildiğini aktardı.

Bu gerekçeyi sorgulayan şarkıcı, “Peki bana şarkı verirken kariyeri yok muydu?” ve “Beş ay sonra kız kardeşinin sahne işi olmayınca mı kariyerine zarar verecek oldum?” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Tuğba Ekinci

TUĞBA EKİNCİ’YE ŞARKI VERMESİNİ HATIRLATTI

Eren, o dönemde basına albümün Nazan Öncel’in kariyerine zarar vereceği için iptal edildiği yönünde haberler yansıdığını, kendisinin ise sustuğunu söyledi. Aradan yıllar geçtikten sonra Öncel’in Tuğba Ekinci’ye şarkı verdiğini görünce, “Demek ki Tuğba Hanım'ın kariyerine zarar vereceğini düşünmedi” diye tweet attığını anlattı.

Şarkıcı, Cihangir’deki ev fiyatlarından şikâyet eden Öncel’e de yıllar önce bir şarkı için kendisinden “neredeyse bir daire parası” aldığını söylediğini aktardı.