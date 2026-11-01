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Elazığ Maden'de çiftçinin yetiştirdiği 1 metre boyunda 38 kilogramlık kabak şaşırttı

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Elazığ Maden'de çiftçinin yetiştirdiği 1 metre boyunda 38 kilogramlık kabak şaşırttı
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Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde çiftçilik yapan bir kişi, çiftlikte 1 metre boyunda ve 38 kilogram ağırlığındaki kabağı buldu; boy ve kilosunu ölçtü. Dev kabak görenleri şaşırtırken tarla sahibi kabakla fotoğraf çekerek anı kaydetti.

Elazığ'da bir çiftçi tarafından yetiştirilen 1 metre boyunda ve 38 kilogram ağırlığındaki kabak, görenleri şaşırttı.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş gittiği çiftlikte, dev kabakla karşılaştı. Şahıs kabağı bulunduğu yerden alarak boy ve kilosunu ölçtü. 1 metre uzunluğa 38 kilogram da ağırlığı olan kabak büyük şaşkınlık oluştururken, tarla sahibi dev kabakla fotoğraf çekerek anı kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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