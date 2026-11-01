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Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı

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Çağla Şıkel’den çifte kutlama! Oğlu ve annesinin doğum gününü birlikte kutladı
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Çağla Şıkel, bir gün arayla doğan oğlu Kuzey ile annesi Asuman Şıkel’in doğum günlerini aile arasında düzenlenen kutlamayla bir arada kutladı.

Sunucu ve model Çağla Şıkel, ailesi için özel bir kutlamaya imza attı. Bir gün arayla doğan oğlu Kuzey ve annesi Asuman Şıkel için pasta kesen Şıkel, kutlama anlarından kareleri takipçileriyle paylaştı.

“KELİMELER YETMEZ”

Ailesine duyduğu sevgiyi dile getiren Şıkel, kutlama fotoğraflarına şu notu ekledi:

“1 gün arayla önce Kuzeyimin sonra Annemin doğum günü olunca bir acayip kutlamalar yapıldı bugün. Ne çok seviyorum sizi kelimeler yetmez herhalde anlatmaya… İçimden taşıyor sevgim,şükürüm,iyilkilerim, Ailem, İyi ki doğdunuz iyi ki varsınız”

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