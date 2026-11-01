Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ardından yönetime ve futbolculara yoğun tepki gösterdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te olağanüstü toplantıya girdi.

İSTİFA DAHİL RADİKAL KARARLAR MASADA

Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği toplantıda kulübün geleceğine ilişkin önemli kararların ele alındığı belirtildi.

Yönetim kurulu toplantısında istifa seçeneği de dahil olmak üzere birçok konunun masada olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin yaşanan kötü sonuçların ardından çeşitli alanlarda radikal kararlar alabileceği öğrenildi.

ÜST ÜSTE GELEN SONUÇLAR TEPKİLERİ ARTIRDI

Fenerbahçe'de yaşanan krizin fitili, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Slavia Prag karşılaşmasıyla ateşlendi.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefi oldu.

Fenerbahçe, daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarının tepkisini çekti.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ, TAKIM DİRK KUYT'A EMANET EDİLDİ

Galatasaray yenilgisinden bir gün sonra teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın ayrılığının ardından milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın bulunacağını açıkladı.

Hollandalı teknik adamın yönetiminde ilk maçına Göztepe karşısında çıkan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Üst üste gelen olumsuz sonuçlar, taraftarların yönetime ve futbolculara yönelik tepkilerini daha da artırdı. Bunun üzerine gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında alınacak kararlar merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com