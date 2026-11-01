Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Galatasaray ve Göztepe karşısında alınan üst üste yenilgilerin ardından yönetim olağanüstü toplandı. Taraftarların artan tepkileri üzerine saat 14.00'te başlayan toplantıdan istifa dahil birçok radikal karar çıkabileceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetimin alacağı kararlar merakla bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Chobani Stadyumu'nda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu, kötü sonuçların ardından saat 14.00'te olağanüstü toplantı yaptı; istifa seçeneği dahil radikal kararların masada olduğu iddia edildi.
  • Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 yenilmenin ardından görevinden istifa etti ve milli araya kadar takım Dirk Kuyt'a emanet edildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ardından yönetime ve futbolculara yoğun tepki gösterdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te olağanüstü toplantıya girdi.

İSTİFA DAHİL RADİKAL KARARLAR MASADA

Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği toplantıda kulübün geleceğine ilişkin önemli kararların ele alındığı belirtildi.

Yönetim kurulu toplantısında istifa seçeneği de dahil olmak üzere birçok konunun masada olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin yaşanan kötü sonuçların ardından çeşitli alanlarda radikal kararlar alabileceği öğrenildi.

ÜST ÜSTE GELEN SONUÇLAR TEPKİLERİ ARTIRDI

Fenerbahçe'de yaşanan krizin fitili, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Slavia Prag karşılaşmasıyla ateşlendi.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefi oldu.

Fenerbahçe, daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarının tepkisini çekti.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ, TAKIM DİRK KUYT'A EMANET EDİLDİ

Galatasaray yenilgisinden bir gün sonra teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın ayrılığının ardından milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın bulunacağını açıkladı.

Hollandalı teknik adamın yönetiminde ilk maçına Göztepe karşısında çıkan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Üst üste gelen olumsuz sonuçlar, taraftarların yönetime ve futbolculara yönelik tepkilerini daha da artırdı. Bunun üzerine gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında alınacak kararlar merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Polise 'çakal' demek hakaret sayılmadı

Polise "çakal" dedi! Yargıtay'dan dikkat çeken karar çıktı
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze’de ateşkes yine delindi! İsrail okul çevresini hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı var

Okul çevresi hedef alındı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı

Bahar Şahin’den aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalar: Aldatıldım
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı

Amedspor'dan rakibine dev fark!
Fransa sokaklarında Macron'a dikkat çeken protesto

Kafasını parçalayıp paraları sokağa döktü
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladı

"Belki inanmayacaksınız" diyerek canlı yayında duyurdu: Kerem...
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!