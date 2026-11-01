Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da iplik atölyesi sahibi iş yerini ateşe verip polislere bobin attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da iplik atölyesi sahibi iş yerini ateşe verip polislere bobin attı Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da iplik atölyesi sahibi iş yerini ateşe verip polislere bobin attı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kişi, sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe verdikten sonra kendisine müdahale eden polislere iplik bobinleri ve tahtalar fırlattı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından gözaltına alınan şüpheliye, binadan çıkarıldığı sırada çevredeki bir kişi saldırmaya çalıştı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

  • İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Mehmet S., sahibi olduğu iplik atölyesini ateşe verdi; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
  • Mehmet S., yangın sırasında atölyedeki iplik bobinlerini ve tahtaları aşağıdaki polis ekiplerine fırlattı.
  • Polisin ikna çalışmalarıyla gözaltına alınan Mehmet S.'ye binadan indirilirken çevredeki bir kişi saldırmaya çalıştı; olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mehmet S., sahibi olduğu Defterdar Mahallesi’ndeki iplik atölyesini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ELİNE NE GEÇİRDİYSE POLİSLERE FIRLATTI

Yangın sırasında Mehmet S., atölyedeki iplik bobinlerini ve tahtaları aşağıda bulunan polis ekiplerine fırlattı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de su sıkarak şüpheliye müdahale etti.

GÖZALTINA ALINIRKEN SALDIRI ATLATTI

Polisin ikna çalışmaları sonucu kontrol altına alınan Mehmet S. gözaltına alındı. Binadan indirilen Mehmet S.'ye bu sırada çevrede bulunan bir kişi saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

“YUKARIDAN BİR ŞEYLER ATIYORDU”

Yaşananlar sırasında çevrede bulunan Ömer Faruk Kaya, "Yangını gördüm, indim baktım. Adamın biri yukarıdan bir şeyler atıyordu. İplik bobinleri attı, ne bulduysa attı. Sonra polisler gözaltına aldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum

Yaptığı yorumu Aziz Yıldırım görmesin
Osimhen'i Borçka Spor'a istediler! Dursun Özbek'ten kahkahalara boğan cevap

Osimhen'i Borçka Spor'a istediler! Dursun Özbek'ten olay cevap
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! 'Belki inanmayacaksınız' diyerek açıkladı

"Belki inanmayacaksınız" diyerek canlı yayında duyurdu: Kerem...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şam'da 15 yıllık sessizlik sona erdi! Mimar Sinan'ın eseri yeniden açıldı

472 yıllık Osmanlı eseri yeniden kapılarını açtı
Seren Serengil zayıflamak uğruna yaşadığı süreci anlattı: 42 kiloya düştüm

Zayıflama sürecini anlattı: 42 kiloya düştüm, boyum kısaldı
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis

Böyle anne olmaz olsun! Öz kızını 6 yaşından beri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

Erdoğan'dan o ülkeye sürpriz ziyaret! Hedef 15 milyar dolar
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir

Tepkiler sonrası beklenen oldu! Radikal kararlar çıkabilir
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler
Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı