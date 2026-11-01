Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA TEKLİF YAPTILAR"

Bologna'dan ayrılmasının ardından önemli teklifler aldığını açıklayan Italiano, "İki saat içinde yurtdışındaki takımlardan çok sayıda teklif aldım. Bu durum beni oldukça şaşırttı. Premier Lig'den, Benfica ve Beşiktaş'tan yöneticilerle görüşmeler yaptım. Bundan çok mutlu ve memnun oldum." dedi.

''HER ZAMAN TEŞEKKÜR EDECEĞİM''

Bologna kariyerine değinen İtalyan teknik adam, "Bologna'da, tıpkı Fiorentina'da olduğu gibi harika zamanlar geçirdim. Bana yaşattıkları deneyimler için bu iki kulübe teşekkür ediyorum ve her zaman teşekkür edeceğim. Her ikisi de Avrupa'yı dolaşmama ve kendimi göstererek iyi bir izlenim bırakmama olanak tanıdı." ifadelerini kullandı.