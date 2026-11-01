Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam etti

Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Beşiktaş’ın bu sezonki dış saha performansı dikkat çekiyor.
5 MAÇTA 1 GALİBİYET
Siyah-beyazlılar ligde çıktığı 5 deplasman maçında yalnızca Fenerbahçe karşısında galibiyet alabildi. Beşiktaş’ın deplasman karnesi 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet şeklinde gerçekleşti.
- Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
- Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
- Amed Sportif 3-2 Beşiktaş
- Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
- Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş
5 MAÇTA 4 PUAN ALABİLDİ
Beşiktaş bu 5 maçtan sadece 4 puan çıkarabildi. Sadece Fenerbahçe deplasmanında galip gelen siyah-beyazlılar, dış sahada toplam 6 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.