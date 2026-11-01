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Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam etti

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Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam etti
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Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Beşiktaş’ın bu sezonki dış saha performansı dikkat çekiyor.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar ligde çıktığı 5 deplasman maçında yalnızca Fenerbahçe karşısında galibiyet alabildi. Beşiktaş’ın deplasman karnesi 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet şeklinde gerçekleşti. 

  • Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
  • Amed Sportif 3-2 Beşiktaş
  • Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
  • Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş

5 MAÇTA 4 PUAN ALABİLDİ

Beşiktaş bu 5 maçtan sadece 4 puan çıkarabildi. Sadece Fenerbahçe deplasmanında galip gelen siyah-beyazlılar, dış sahada toplam 6 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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