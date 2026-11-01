Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı Haber Videosunu İzle
Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı ile beraberindeki şahıs, 149 gram kokainle yakalandı. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdikleri tespit edilen şüpheliler, Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A.'nın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

149 GRAM KOKAİN İLE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İki şüphelinin bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu ilçesine geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 149 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan muhtar Beyti Kuru ile S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 423 sitede yayınlandı.
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı

Bırakın yenilmeyi, berabere dahi kalmıyorlar
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut Kalkan:

sasirdık mi hangi partiye yakin acaba toksa aklimdan gwcen mi :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi, 3 yaralı

Zincirleme kazada inanılmaz manzara! Kağıt gibi ezildi
Kuşadası'nda polisi alarma geçiren olay! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Polisi alarma geçiren ihbar! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de kira sözleşmesi biten tarlada 15 milyon TL'lik domatesin traktörlerle ezildiği iddiası! Sulama boruları da kesildi

Kira bittiği gece tarlaya girdiler! 15 milyonluk domates ezildi
Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı

Paraya para demiyordu! Son hali hayranlarını üzdü
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis

Böyle anne olmaz olsun! Öz kızını 6 yaşından beri...
Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek