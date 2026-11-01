Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

ÜZERİNE GELEN TOPTA HATA YAPMADI

6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ, TROSSARD İLE GOLÜ BULDU

28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

KARA KARTAL İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, 47. dakikada skoru 2-0 yaptı. Murillo, sağ kanatta kazandığı topu Vlahovic'e aktardı. Sırp golcü, düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

KASIMPAŞA'YI UMUTLANDIRAN GOL

Kasımpaşa, 60. dakikada farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu.

MAÇA DENGE GETİREN GOL

Mücadelenin 87. dakikasında skora eşitlik geldi. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.

ZORLU MAÇTA KAZANAN YOK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 17 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kasımpaşa, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.