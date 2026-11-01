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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 19 puana ulaştı.

  • Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.
  • Beşiktaş, 28. dakikada Trossard ve 47. dakikada Vlahovic'in golleriyle 2-0 öne geçti.
  • Kasımpaşa, 60. dakikada Winck ve 87. dakikada Rafferty'nin kafa golleriyle eşitliği sağladı; Beşiktaş puanını 19'a, Kasımpaşa 17'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

ÜZERİNE GELEN TOPTA HATA YAPMADI

6. dakikada Ndidi'nin pasıyla topla buluşan Trossard'ın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Gianniotis, üzerine gelen topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

TOP DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA

15. dakikada ceza sahası içindeki Ndidi, pasını sağındaki Cerny'ye çıkardı. Penaltı noktasının gerisindeki Çek oyuncunun sol ayakla gelişine şutunda top, direğin yanından dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ, TROSSARD İLE GOLÜ BULDU

28. dakikada sol kanattan içe kat eden Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard, altıpasın gerisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

KARA KARTAL İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, 47. dakikada skoru 2-0 yaptı. Murillo, sağ kanatta kazandığı topu Vlahovic'e aktardı. Sırp golcü, düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

KASIMPAŞA'YI UMUTLANDIRAN GOL

Kasımpaşa, 60. dakikada farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu.

MAÇA DENGE GETİREN GOL

Mücadelenin 87. dakikasında skora eşitlik geldi. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı.

ZORLU MAÇTA KAZANAN YOK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa ise 17 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kasımpaşa, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNihat Nihat:

Emre Belözoğlu Okan abisini hiiç üzmez. Turucu vişnelilere karşı golü bile yok.

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Haber Yorumlarıal.cabuk60:

hocaya yazar.......

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Haber YorumlarıKarahanci Karahanci:

fenerbaçe taraftarı olarak Kasımpaşalı futbolcuların hakem ve federasyona karşı alımış oldukları beraberliği tebrik ederim. Beşiktaş forvetsiz oynamasına rağmen 2 gol buldu. Belki forveti olsaydı farklıda kazanabilirdi ancak hakeminde Beşiktaş forması ile maç yönettiği gerçeğinide göz önünde bulunduralım. Bu hakeme değil süper ligde bal liginde bile maçvermem. Sivil hayatta ne işyapıyorsa orada başarılarının devamını dilerim ; tabi ki o işide yapabiliyorsa. Şimdi baktım internette her hangi bir melek bilgisi bulunmuyor.Kısacası boş adamın önde gideni. İş veya meslek sorumluluğu olmayan bir adama hakemlik yaptırmak. TUHAF.

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Haber YorumlarıSeydi Bağdat:

italyadan oda arkadaşı okan abisi için canını dişine takıp cinconun rakiplerine çelme takmayı bir görev biliyor Emre hoca

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Hakem bjk yi yedi! Net kirmizi vermedi, yetmezmis gibi ikinci saridanda vermedi. Ayni oyuncu iki kere kirmizi gordu sma hakem iste

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