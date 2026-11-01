Cezalar devam ediyor! TFF'den Asen Albayrak'a bir kötü haber daha

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Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de düdük çalmaya başlayan hakem Asen Albayrak, kariyerinde sıra dışı bir süreç yaşıyor.

VERDİĞİ KARARLAR PAHALIYA PATLADI

2 hafta önce TFF 1. Lig'de yönettiği Kayserispor- Batman Petrolspor karşılaşmasındaki tartışmalı kararları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Albayrak, alınan kararla geçtiğimiz hafta amatör ligde maç yönetmişti.

BİR KEZ DAHA AMATÖR LİG'DE MAÇA ATANDI

Söz konusu kararın ardından geçen hafta Mamak Belediyespor - Anadolubeyispor mücadelesinde görev alan deneyimli hakem, bu hafta ise Yurtkurspor - Başkent Fatihspor karşılaşmasını yönetmek üzere atandı. Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan Asen Albayrak'ın üst üste ikinci kez amatör maçta düdük çalması TFF'nin genç hakeme verdiği ceza olarak yorumlandı.