Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Kuşadası'nda kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuşadası'nda kaygan yolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşadası-Söke Çevreyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Şahin (30) idaresindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanması ve Şahin'in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından emekli zammı için net rakam verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...

Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
Bahar Şahin sevgilisinin ihanetini nasıl öğrendiğini anlattı

Bahar Şahin’den aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalar: Aldatıldım
Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı baba onları suçladı
Fenerbahçe'de Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı

Nene'nin yerine bedava dünya yıldızı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

İstanbul'da gece yarısı sokaklara taşan kuyruk