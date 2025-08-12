Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından orman yangınlarının son durumunu paylaştı.

ÇANAKKALE MERKEZ'DEKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda; Çanakkale / Ayvacık ve İzmir / Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı.

Çanakkale / Merkez / Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor.

Manisa / Soma ve İzmir / Karaburun yangınlarının ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

4 İLDE ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yumaklı bir önceki açıklamasında ise şöyle demişti: "Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınları, yoğun müdahalelerimiz sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Devam eden yangınlardan; Manisa Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale Merkez'de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

2 GÜNDÜR ALEV ALEV YANIYORDU

Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatılmıştı. Yangın ile mücadelede ikinci günde, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile karadan müdahalede bulunuldu.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.

MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi" denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.

Çanakkale'de çıkan ve geniş alanlara yayılan orman yangınından geriye bu görüntüler kaldı:























