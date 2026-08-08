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Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı

Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı
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İtalya tatilinin tamamladıktan sonra Dubai aktarmalı Bangkok uçuşuyla ülkesine dönen 33 yaşındaki Taylandlı Beaut Pimpaporn, kabusu yaşadı. 4 yaşındaki kızı kucağında uyuduğu sırada yan koltuktaki Pakistanlı bir yolcunun cinsel saldırısına uğradığını öne süren kadın, uçak indikten sonra polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi uçaktan indirerek gözaltına aldı.

  • Dubai-Bangkok seferini yapan Flydubai uçağında 33 yaşındaki Taylandlı Beaut Pimpaporn, uyuduğu sırada yanındaki yolcunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
  • Pakistan vatandaşı 30 yaşındaki şüpheli Raza Ali, Bangkok'a inişin ardından uçaktan indirilerek gözaltına alındı ve hakkında resmi suçlama yöneltilmedi.
  • Pimpaporn, uçakta panik yaşanmaması için tepki vermediğini, iniş sonrası kabin ekibine bildirdiğini ve kadınların benzer durumlarda sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

İtalya tatilinden ülkesine dönen 33 yaşındaki Taylandlı Beaut Pimpaporn, Dubai- Bangkok seferini yapan yolcu uçağında 4 yaşındaki kızıyla uyuduğu sırada bir yolcunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Olayın ardından polis soruşturma başlatırken, Pakistan vatandaşı olduğu belirtilen 30 yaşındaki şüpheli Raza Ali gözaltına alındı. 

ÜLKESİNE DÖNERKEN KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İtalya'nın Milano kentinde geçirdiği tatilin ardından ülkesine dönmek üzere yola çıkan 33 yaşındaki Beaut Pimpaporn, Dubai aktarmasının ardından Bangkok'a giden yaklaşık altı saatlik Flydubai uçuşunda korku dolu anlar yaşadığını iddia etti. Dört yaşındaki kızı dizlerinde uyurken kendisinin de uykuya daldığını anlatan Pimpaporn, uyandığında yan koltukta oturan bir yolcunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark ettiğini öne sürdü.

"UYANDIĞIMDA KALÇAMA DOKUNDUĞUNU GÖRDÜM"

Yerel basına konuşan Pimpaporn, uyandığında 30 yaşındaki Pakistan vatandaşı Raza Ali'nin cinsel içerikli bir eylemde bulunduğunu ve kalçasına dokunduğunu iddia etti. Genç kadın ayrıca, uçuş boyunca Ali'nin sık sık kendisine baktığını, koltuğunun önündeki eğlence ekranını ayarlıyormuş gibi davranarak kendisini izlediğini öne sürdü.

ŞİKAYETİNİ UÇAK İNDİKTEN SONRA YAPTI

Pimpaporn, uçakta panik yaşanmaması ve dört yaşındaki kızının etkilenmemesi için olay sırasında tepki vermediğini, Bangkok'a iniş yaptıktan sonra durumu kabin ekibine bildirdiğini söyledi. İddiasına göre kabin görevlilerinin sorguladığı Raza Ali önce suçlamaları reddetti, ardından özür dileyerek kendisini affetmesini istedi. Bunun üzerine kabin ekibi olayı güvenlik güçlerine bildirdi.

UÇAKTAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Bangkok'a inişin ardından turizm polisi ve göçmenlik görevlileri, Pakistan vatandaşı 30 yaşındaki Raza Ali'yi uçaktan indirerek polis merkezine götürdü. Pimpaporn resmi şikâyette bulunurken, Tayland polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer, şüpheli hakkında henüz resmi bir suçlama yöneltilmediğini, soruşturmanın devam ettiğini ve delillerin incelendiğini bildirdi.

"KADINLAR SESİNİ ÇIKARMALI"

Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmasının amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Pimpaporn, özellikle yalnız ya da çocuklarıyla seyahat eden kadınların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde sessiz kalmamaları gerektiğini söyledi.

Flydubai ise yaptığı açıklamada yolcu ve mürettebat güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve bu nedenle ayrıntılı değerlendirme yapmayacağını duyurdu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarınihat kalan:

Kamera kaydi varmi? sahit varmi? neden ucaktan indikten sonra sikayat etti? Tum yolcular gitsin ve kimsenin ifadesi alinmasin diye. Bu kadinin adama tazminat odemesi lazim.

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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Olayı fark ettiği anda uçuş görevlilerini bilgilendirip , şikayet ve yer değişikliği talep etmesi gerekirdi.

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Haber YorumlarıKerem Boaç:

Medyatik birine benziyor toplumsal içerikli mesaj verip Türkiye'ye kadar sesini duyuruyor

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Haber Yorumlarıbekir kaya:

haber niteligi yok zaten , sanki kadının ajansısınız tanıtımını yapmışsınız boy boy fotograflarını yayınlamışsınız .sanki melekette haber kalmadı . yakışmamış size editör

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Haber YorumlarıAli BAYIK:

reklamın iyisi kötüsü olmaz derler.. Maşşallah kadının bütün fotografları basına servis edilmiş.. taylantın neresinde oturur ne iş yapar eşinden neden ayrılmış merak ettik haberin devamı lütfen :)

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