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İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Rızai, Suudi Arabistan'ın bölge dışı ittifak arayışlarını hedef aldı. Rızai,"Suudiler, Türkiye ve Pakistan ile imzalanacak kağıt üzerinde bir anlaşmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını anlamalıdır." dedi.

  • İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı eleştirdi.
  • Rızai, Suudi Arabistan'ın Amerikalılara boyun eğme politikasının güvenlik sağlamadığını ve kağıt üzerindeki anlaşmaların güvenlik getirmeyeceğini savundu.
  • Rızai, Suudi Arabistan'a dış politikasını düzeltmesi ve bölge güvenliğini yerel adımlarla sağlaması çağrısında bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Rızai, Suudi Arabistan'ın bölge dışı ittifak arayışlarını sert bir dille eleştirdi.

İbrahim Rızai

"AMERİKALILARA BOYUN EĞMEK DE GÜVENLİK SAĞLAMADI"

Riyad yönetiminin güvenlik politikalarını hedef alan İbrahim Rızai, üçüncü ülkelerle yapılan stratejik ortaklıkların bölgede kalıcı bir istikrar getirmeyeceğini savundu. Suudi Arabistan'ın geçmiş politikalarına atıfta bulunan Rızai, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suudiler, Türkiye ve Pakistan ile imzalanacak kağıt üzerinde bir anlaşmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını anlamalıdır. Tıpkı yıllarca süren, tek taraflı olarak Amerikalılara boyun eğme politikasının da güvenlik sağlamadığı gibi."

"POLİTİKALARINIZI DÜZELTİN

Sözcü Rızai, açıklamasının devamında Suudi Arabistan yönetimine dış politika çizgisini gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulundu. Bölge güvenliğinin dış aktörler veya kağıt üzerindeki paktlar yerine yerel adımlarla temin edilebileceğini öne süren Rızai, "Artık güvenlik için başkalarına yalvarmak zorunda kalmamak için politikalarınızı düzeltin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımehmet yaşar:

Îran hicbir zaman Turkiye dostu olmamistir demekki dogru yoldayiz..

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıDüşünen adam:

İran Esad varken Suriyelilere neler yaptı neler resmen Esad'ın polisi askeri öldü. Suveyda hapishanesi hikayelerini araştırın derim..

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

pakistan disinda bolgede dostumuz yoktur.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHakikat:

Pakistan dostluktan çok kardeş ülkedir bence Azerbaycandan daha yakın bize düşman olana onlarda düşman ama Azerbaycan İsrail'le dost bunu göz önüne alarak söylüyorum

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıYakup Başaran:

suudi kralının tahtı için ölecek askerimiz yok…Bu antlaşma bir BoP projesidir…

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıBurhan Özdemir:

İran tarihinde hiç Müslüman olmayan bir ülkeyle savaşmamiştir son zamandaki Amerika ile İsrail'in aradaki süt içmeyi de asla savaş olarak görmüyorum ortadoğu'yu ateşe vermek için üçü de birbirine hizmet ediyor Allah fırsat vermesin inşallah

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