İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Rızai, Suudi Arabistan'ın bölge dışı ittifak arayışlarını sert bir dille eleştirdi.

İbrahim Rızai

"AMERİKALILARA BOYUN EĞMEK DE GÜVENLİK SAĞLAMADI"

Riyad yönetiminin güvenlik politikalarını hedef alan İbrahim Rızai, üçüncü ülkelerle yapılan stratejik ortaklıkların bölgede kalıcı bir istikrar getirmeyeceğini savundu. Suudi Arabistan'ın geçmiş politikalarına atıfta bulunan Rızai, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suudiler, Türkiye ve Pakistan ile imzalanacak kağıt üzerinde bir anlaşmanın kendilerine güvenlik sağlamayacağını anlamalıdır. Tıpkı yıllarca süren, tek taraflı olarak Amerikalılara boyun eğme politikasının da güvenlik sağlamadığı gibi."

"POLİTİKALARINIZI DÜZELTİN

Sözcü Rızai, açıklamasının devamında Suudi Arabistan yönetimine dış politika çizgisini gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulundu. Bölge güvenliğinin dış aktörler veya kağıt üzerindeki paktlar yerine yerel adımlarla temin edilebileceğini öne süren Rızai, "Artık güvenlik için başkalarına yalvarmak zorunda kalmamak için politikalarınızı düzeltin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA