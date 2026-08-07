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Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı

Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı Haber Videosunu İzle
Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde çıplak gezen bir şahıs, sokağı birbirine kattı. Polis ekiplerine saldıran şahıs, polis aracını tekmeledi. Güçlükle sakinleştirilen şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye götürülürken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, caddede çıplak halde yürüyen bir kişi mahallede panik yarattı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine direnen ve mukavemet gösteren şahıs, polis aracını da tekmeleyerek zarar verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle etkisiz hale getirilen şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Bir derdi çeken bilir,bu hale nasıl geldi kim bilir.Yazık:(((

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Her çıplak dertli mi sence chp liler hep çıplak yani dertlilere mi...

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

BF9 O BUZLU GÖRÜNTÜLÜ KİŞİ... DERDİ DE NERKEK ARKADAŞI BASMIŞ, PARAYI DA ÖDEMEMİŞ... ÜZÜLDÜM BU SEFER BAK

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

"çıplak vatandaş 2. 0" filmini çekiyorlarmış. polis çekimi maf etmiş.

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Verintarragııı

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