Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

İngiltere'deki Manchester Havalimanı'nda yaşanan olay, hem yolcular hem de havalimanı personeline korku dolu anlar yaşattı. Ryanair'in Fas'ın Agadir kentine yapacağı seferi kaçıran bir kadın yolcu, uçağın kapılarının kapanmasının ardından aprona ulaşıp kalkışı durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, güvenlik ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu.

UÇAĞIN ÖNÜNE KOŞTU

Görgü tanıklarının aktardığına göre kadın yolcu, uçağa alınmayacağını öğrenince büyük tepki gösterdi. Güvenlik bariyerlerini aşarak aprona girmeye çalışan yolcuyu havalimanı güvenlik görevlileri ve polis ekipleri durdurarak bölgeden uzaklaştırdı.

KISA SÜRELİ AKSAKLIK YAŞANDI

Olay nedeniyle uçağın kalkışında kısa süreli gecikme yaşanırken, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından Ryanair uçağı planlanan rotasına doğru havalandı. Olay sırasında yolcuların uçak içinde bekletildiği belirtilirken kadın yolcu uçağın havalanışını camdan izledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar sosyal medyada hızla yayılırken, görüntüler milyonlarca kez izlendi. Videolarda kadının yüksek sesle bağırdığı, uçağın hareket etmesini engellemeye çalıştığı ve güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği görülüyor. İngiliz polisi olayla ilgili inceleme başlatırken, kadının gözaltına alındığı bildirildi.