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ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor

ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor Haber Videosunu İzle
ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
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ABD'nin Utah eyaletinde 13 gündür devam eden orman yangınına müdahale eden bir yangın söndürme helikopteri düştü. Alevlerin enkaz alanını sarması nedeniyle kaza yerine ulaşılamazken, helikopterdeki iki mürettebatın sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

  • ABD'nin Utah eyaletindeki Fishlake Ulusal Ormanı'nda Widemouth 2 yangınına müdahale eden Sikorsky S-64 tipi yangın söndürme helikopteri düştü, 2 mürettebata ulaşılamıyor.
  • Kaza anından 6 saatten fazla süre geçmesine rağmen aktif alevler ve zorlu arazi şartları ekiplerin enkaz alanına girmesini engelliyor.
  • Yıldırım düşmesi sonucu 27 Temmuz'da çıkan Widemouth 2 Yangını, 105 bin dönümden fazla alanı küle çevirip 6 yapının yok olmasına neden oldu ve Utah'ın en büyük ikinci yangını olarak kayıtlara geçti; Cuma günü itibariyle yüzde 19 oranında kontrol altına alınmıştı.

ABD’nin Utah eyaletindeki Fishlake Ulusal Ormanı’nda devam eden "Widemouth 2" yangınına müdahale ederken düşen yangın söndürme helikopterindeki iki kişilik mürettebata ulaşmak için zamanla yarışılıyor. Kaza anının üzerinden 6 saatten fazla zaman geçmesine rağmen, bölgedeki aktif alevler ve zorlu arazi şartları ekiplerin enkaz alanına girmesini engelliyor.

ALEVLER GEÇİT VERMİYOR

Sikorsky S-64 tipi ağır yük helikopterinde bulunan 2 mürettebatın sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Yerel Şeriflik Ofisi’nden yapılan açıklamada, soruşturmacıların ve kurtarma ekiplerinin alana ne zaman emniyetli bir şekilde giriş yapabileceğinin tespiti için Orman Yangını Olay Yönetim Ekibi ile anlık koordinasyon sağlandığı bildirildi. Ekipler, yangının yönünü değiştirmesi ya da kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgeye intikal etmeyi bekliyor.

EYALETİN EN BÜYÜK İKİNCİ YANGINI

Kaza, 105 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 6 yapının yok olmasına neden olan Widemouth 2 Yangını sırasında yaşandı.  Utah’taki en büyük ikinci yangın olarak kayıtlara geçen felakette arama-kurtarma çalışmaları alevlerin gölgesinde güçlükle sürdürülüyor. Utah Valisi Spencer Cox ise orman yangınıyla mücadelenin yüksek risk taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları mürettebat için duaya davet etti.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKTI, GÜNLERDİR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan Widemouth 2 Yangını, 27 Temmuz'da başladı ve Cuma günü itibariyle YÜZDE 19 oranında kontrol altına alınmıştı. Yangın sonucunda altı yapı yok oldu.

Kaynak: AA
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