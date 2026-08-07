Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran, cezaevinden kaleme aldığı mektupta masum olduğunu savundu. Güran, cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürerken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da desteği nedeniyle teşekkür etti.

CANSIZ BEDENİ KAYBOLDUKTAN 19 GÜN SONRA BULUNDU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amcası Salim Güran, cezaevinden dikkat çeken bir mektup yayımladı.

Masum olduğunu savunan Güran, cinayetin tek sorumlusunun Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia ederek, kendisine ve ailesine iftira atıldığını öne sürdü.

"BİZ KATİL DEĞİLİZ"

Mektubunda "Ben Salim Güran, yüreği paramparça bir amca olarak yazıyorum" ifadelerini kullanan Güran, hiçbir somut delil olmamasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildiğini savundu.

Yedi çocuk babası olduğunu belirten Güran, "Narin benim canımdı, kanımdı. Beni yeğenimi katletmekle itham ettiler. Biz masumuz, biz katil değiliz." ifadelerine yer verdi.

DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Salim Güran, mektubunda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendilerine destek verdiğini belirterek, "Sayın Selahattin Demirtaş'ın selamlarını aldım. Kendisine buradan çok çok selam gönderiyorum. Bu zorlu süreçte birçok insanın kulağını, ağzını, gözünü kapadığı günlerde kendisi çıkıp haksızlığa uğradığımızı haykırdı." dedi.

"TEK KATİL NEVZAT BAHTİYAR"

Cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri süren Güran, olay günü evinde olduğunu ve bunu doğrulayan tanıkların ifadelerinin dikkate alınmadığını savundu.

Telefon kayıtları, bilirkişi raporları ve adım sayar verilerinin de masumiyetini ortaya koyduğunu iddia eden Güran, "Dosyayı okuyun, köye gidin, olay yerini görün. Olay sadece 19 dakikada işlenmiş. Bu delillere rağmen neden kimse gerçeği görmek istemiyor?" ifadelerini kullandı.

Güran mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben kızımızı katleden vahşi Nevzat Bahtiyar’a, bizi bu hâle getiren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben de bir babayım.

Halka sesleniyorum: Bana bu ithamlarda bulunanlar, sizler evlatlarınıza kıyabiliyor musunuz? Bize attığınız iftiralar kendi hayatlarınız da var mı?

8 kez ifade değiştiren Nevzat Bahtiyar vahşisini gariban ettiniz. Daha da o vahşiye “gariban” diyenler… Allah’tan dileğim onu sizlere komşu eylesin.

Dosyayı okuyun, köye gidin, olay yerini görün. Allah aşkına, olay sadece 19 dakikada işlenmiş. Bunu hangi akıl, hangi mantık kabul eder?

Olay günü evimde 7 şahidim vardı. Evlatlarım, eşim evdeydi. İfadeleri dikkate bile alınmadı."

"ADALET İSTİYORUZ"

Yaklaşık iki yıldır cezaevinde olduklarını belirten Güran, mektubunu "Adalet! Adalet! Adalet!" sözleriyle tamamladı.

"Yetkililer görün artık, duyun sesimizi. Biz masumuz, biz katil değiliz." diyen Güran, yaşananların ardından adalet talebini yineledi.