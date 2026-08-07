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Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amcası Salim Güran, cezaevinden kaleme aldığı mektupta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Masum olduğunu öne süren Güran, cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia ederken, kamuoyuna "Biz masumuz, biz katil değiliz" sözleriyle seslendi.

  • Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran, cezaevinden yazdığı mektupta masum olduğunu savundu ve cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürdü.
  • Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulundu.
  • Salim Güran, mektubunda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a destek verdiği için teşekkür etti.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran, cezaevinden kaleme aldığı mektupta masum olduğunu savundu. Güran, cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürerken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da desteği nedeniyle teşekkür etti.

CANSIZ BEDENİ KAYBOLDUKTAN 19 GÜN SONRA BULUNDU 

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amcası Salim Güran, cezaevinden dikkat çeken bir mektup yayımladı.

Masum olduğunu savunan Güran, cinayetin tek sorumlusunun Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia ederek, kendisine ve ailesine iftira atıldığını öne sürdü.

"BİZ KATİL DEĞİLİZ"

Mektubunda "Ben Salim Güran, yüreği paramparça bir amca olarak yazıyorum" ifadelerini kullanan Güran, hiçbir somut delil olmamasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildiğini savundu.

Yedi çocuk babası olduğunu belirten Güran, "Narin benim canımdı, kanımdı. Beni yeğenimi katletmekle itham ettiler. Biz masumuz, biz katil değiliz." ifadelerine yer verdi.

DEMİRTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Salim Güran, mektubunda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendilerine destek verdiğini belirterek, "Sayın Selahattin Demirtaş'ın selamlarını aldım. Kendisine buradan çok çok selam gönderiyorum. Bu zorlu süreçte birçok insanın kulağını, ağzını, gözünü kapadığı günlerde kendisi çıkıp haksızlığa uğradığımızı haykırdı." dedi.

"TEK KATİL NEVZAT BAHTİYAR"

Cinayetin tek failinin Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri süren Güran, olay günü evinde olduğunu ve bunu doğrulayan tanıkların ifadelerinin dikkate alınmadığını savundu.

Telefon kayıtları, bilirkişi raporları ve adım sayar verilerinin de masumiyetini ortaya koyduğunu iddia eden Güran, "Dosyayı okuyun, köye gidin, olay yerini görün. Olay sadece 19 dakikada işlenmiş. Bu delillere rağmen neden kimse gerçeği görmek istemiyor?" ifadelerini kullandı.

Güran mektubunda şu ifadeleri kullandı: 

"Ben kızımızı katleden vahşi Nevzat Bahtiyar’a, bizi bu hâle getiren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben de bir babayım.

Halka sesleniyorum: Bana bu ithamlarda bulunanlar, sizler evlatlarınıza kıyabiliyor musunuz? Bize attığınız iftiralar kendi hayatlarınız da var mı?

8 kez ifade değiştiren Nevzat Bahtiyar vahşisini gariban ettiniz. Daha da o vahşiye “gariban” diyenler… Allah’tan dileğim onu sizlere komşu eylesin.

Dosyayı okuyun, köye gidin, olay yerini görün. Allah aşkına, olay sadece 19 dakikada işlenmiş. Bunu hangi akıl, hangi mantık kabul eder?

Olay günü evimde 7 şahidim vardı. Evlatlarım, eşim evdeydi. İfadeleri dikkate bile alınmadı."

"ADALET İSTİYORUZ"

Yaklaşık iki yıldır cezaevinde olduklarını belirten Güran, mektubunu "Adalet! Adalet! Adalet!" sözleriyle tamamladı.

"Yetkililer görün artık, duyun sesimizi. Biz masumuz, biz katil değiliz." diyen Güran, yaşananların ardından adalet talebini yineledi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıEnes:

kızın abisi itiraf ediyor deliller olmasa savcılık seni tutuklar mı

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSaid Amedi:

Alkurt Asena, rakıyı fazlamı kaçırdın kuzum

yanıt7
yanıt12
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Olan cocuga oldu garibim

yanıt14
yanıt0
Haber YorumlarıElif Şahan:

Niye esrarengiz cinayetler cogunlukla O bolgelerden cikiyor. Ne var buralarda. Toplum. Niye Boyle zor anlasilir. Tore bu mu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Emin Söker:

nerden çıkartın bunu ülkenin 81 ilinde hergün farklı bir şey çıkıyor sanki ülkedeki tüm olaylar bu bölgede çıkıyormuş gibi saçma sapan konuşuyorsun kör değilsen Esra Erol’u takip ey bak hu ülkede neler oluyor

yanıt13
yanıt10
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kendini akıllı zannediyorsun bu yorumu ondan mı yaptın

yanıt5
yanıt5
Haber Yorumlarıdilek.sari7348@gmail.com:

katili biliyodun 19 gün boyunca niye sustunuz o zaman.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Çıtır:

Bilmiyordu. Çocuğun naaşının bulunduğu dere kenarında gömen kişi tespit edildi o da ben sadece gömdüm amca öldürdü dedi. Onlarda gömen öldürdü diyor.

yanıt2
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Haber YorumlarıSam Fisher:

Hasan çıtır. Şenliğin başı sensin anlaşılan.merakla bekliyoruz yorumlarını.

yanıt1
yanıt1

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