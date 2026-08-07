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Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim Haber Videosunu İzle
Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim
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Cuma namazında minbere çıkan imam, cemaatin hutbe okunurken kendi arasında konuşması ve cep telefonlarıyla ilgilenmesine tepkisiz kalmadı. Kimsenin kendisini dinlemediğini fark eden imam hutbeyi yarıda keserek; "Böyle devam ederseniz elhamdülillah deyip ineceğim." diyerek cemaati uyardı.

Bir camide cuma namazı esnasında hutbe okuyan imam, cemaatin kendi arasında konuşması ve telefonlarıyla ilgilenmesi üzerine konuşmasını bölerek sert bir uyarıda bulundu. İmamın minberden yaptığı sıra dışı çıkış sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ELHAMDÜLİLLAH DEYİP AŞAĞI İNECEĞİM"

Hutbe sırasında cemaatin dikkatini toplayamamasına ve konuşmaların devam etmesine sinirlenen imam, mikrofondan cemaate seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Siz konuşursanız hutbeyi okumayacağım. Devam ederseniz hutbeyi okumayacağım; 'Elhamdülillah' deyip aşağı ineceğim."

O ANLAR DA CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ  

İmamın bu uyarısının ardından camide kısa süreli bir sessizlik oluşurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hutbe adabı ve cemaatin cami içerisindeki tutumu üzerine kısa sürede geniş bir tartışma başlattı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (34)

Haber Yorumlarıİzmirli Ramses:

Sahih ibadet o an dünya işlerimden uzaklaşma ile olur.Kafa başka yerdeyse sıkımtı

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Farz.

yanıt18
yanıt3
Haber YorumlarıKara_kalem:

EVET HAKLISINDA LAKİN O DEDİĞİNİZ REFAH HUZUR ADALET OLAN YERDE SALİH İBADET DÜNYA İŞLERİNDE OLUYOR ADAM NAMAZDAN SONRA FANİ DÜNYA 5 DK SONRA BAŞLAYACAK ÇIKMAZLARINI NE YAPAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEN SALİH İBADETTEN KOPUYOR MALESEF HERŞEY REFAH HUZUR ADALET SAĞLIK İLE OLUYOR

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarımevlut cetin:

Bir saat konuşmak marifet değil. Az konuşarak mesajı vermek de önemli. İnsanlar dinlerken feyiz almalı. İmam hutbede dua ederken millet elini kaldırıyor ve hutbeleri bozuluyor. Son 15 yılda bu adet oldu. İmamlarda iyi bir şey yaptırıyormuş gibi millete hutbede dua ettiriyor. Daha bir tane imamın ben dua ederken dua etmeyin dediğini duymadım

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Haber YorumlarıVatansever:

bunları öğrenmiş olsaydılar gerek kalmazdı

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Haber YorumlarıMevlüt Deniz:

Din alimisiniz,her halde hocam.Başka tavsiyelerin varsa uygulayalım.

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Haber YorumlarıAli süleyman:

Hutbe dinlemek farzdır. Mümkünse otururken de tahiyyata oturur gibi oturup kıbleden yönünü dönmeyeceksin.

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ali, ilahiyatci olarak nereden cikardin farzi, namazdan öncesi hutbe emevi hutbesi, namazdan sinraki hutbe Islam hutbesi Anla in artik

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Haber YorumlarıSefa:

al kurtçuk senin derdin uaprak bende var. onca zaman bulamadın.

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