Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

Bir camide cuma namazı esnasında hutbe okuyan imam, cemaatin kendi arasında konuşması ve telefonlarıyla ilgilenmesi üzerine konuşmasını bölerek sert bir uyarıda bulundu. İmamın minberden yaptığı sıra dışı çıkış sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ELHAMDÜLİLLAH DEYİP AŞAĞI İNECEĞİM"

Hutbe sırasında cemaatin dikkatini toplayamamasına ve konuşmaların devam etmesine sinirlenen imam, mikrofondan cemaate seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Siz konuşursanız hutbeyi okumayacağım. Devam ederseniz hutbeyi okumayacağım; 'Elhamdülillah' deyip aşağı ineceğim."

O ANLAR DA CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

İmamın bu uyarısının ardından camide kısa süreli bir sessizlik oluşurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, hutbe adabı ve cemaatin cami içerisindeki tutumu üzerine kısa sürede geniş bir tartışma başlattı.