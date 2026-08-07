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Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Haber Videosunu İzle
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
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Yeni Zelanda’da bir belediye meclisi toplantısında alışılmadık anlar yaşandı. Dunedin Belediye Meclisi üyesi Jo Galer, çevrim içi toplantıya banyosundan katılırken arkasındaki çamaşırların kameraya yansıması dikkat çekti. Belediye Başkanı’nın uyarısına rağmen Galer’in toplantıyı aynı şekilde sürdürmesi, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

  • Yeni Zelanda'nın Dunedin Belediye Meclisi üyesi Jo Galer, çevrim içi meclis toplantısına banyosundan katıldı ve arkasındaki çamaşırlar kameraya yansıdı.
  • Belediye Başkanı Sophie Barker, Galer'i kamera açısını değiştirmesi konusunda uyardı ancak Galer uyarıya rağmen toplantıya banyodan devam etti.
  • Galer'in banyodan toplantıya katıldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yeni Zelanda’da Dunedin Belediye Meclisi üyesi Jo Galer, çevrim içi meclis toplantısına banyosundan katıldı. Galer’in arkasında kuruması için asılmış çamaşırlar kameraya yansırken, Belediye Başkanı Sophie Barker’ın uyarısına rağmen meclis üyesi toplantıya böyle devam etti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

TOPLANTIYA BANYODAN BAĞLANDI

Fox News'in haberine göre, Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısı, alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. Belediye Meclisi üyesi Jo Galer, çevrim içi toplantıya banyosundan bağlandı.

Galer’in kamerasının arkasında asılı halde bulunan çamaşırlar da toplantı sırasında açıkça görüldü. Görüntünün fark edilmesi üzerine Belediye Başkanı Sophie Barker, Galer’i kamera açısını değiştirmesi konusunda uyardı.

Başkan Baker ile ile meclis üyesi Galer arasında şu diyalog yaşandı:

Jo Galer:  Beni duyabiliyor musunuz?

Başkan Sophie Barker:  Evet, kameranın açısını değiştirmek isteyebilirsin.

Jo Galer: Neden, ne görünüyor ki?

Başkan Sophie Barker: Çamaşırların görünüyor.

Jo Galer:  Ah, tamam. Her neyse...

UYARIYA RAĞMEN AÇIYI DEĞİŞTİRMEDİ

Başkan Barker’ın uyarısına rağmen Galer, bulunduğu ortamı değiştirmedi ve toplantıya devam etti. Arka plandaki çamaşırların görüntüde kalması, toplantıyı takip edenlerin dikkatinden kaçmadı.

Galer, toplantı sırasında belediye harcamalarının gerekliliği konusunda görüşlerini dile getirirken, banyodaki görüntü de ekranın arka planında yer almaya devam etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Toplantının görüntülerinin paylaşılmasının ardından Galer’in banyodan toplantıya katılması sosyal medyada geniş yankı buldu. Özellikle kameraya yansıyan çamaşırlar ve başkanın uyarısına rağmen toplantının sürdürülmesi, olayın en çok konuşulan ayrıntıları arasında yer aldı.

Galer, 2026 yılında yapılan ara seçim sonucunda Dunedin Belediye Meclisi'ne seçilmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErman Yurdakul:

bizde olsa sorusturma acılırdı kesin

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