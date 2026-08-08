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Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek

Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek
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Yargıtay, maaşının yanında satış hedeflerine bağlı değişken prim alan çalışanların kıdem tazminatı hesabını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Primlerin her ay düzenli ve aynı miktarda ödenmemesinin hesaptan çıkarılması için yeterli olmadığına hükmeden Yargıtay, son bir yılda alınan primlerin aylık ortalamasının giydirilmiş ücrete eklenmesi gerektiğini belirtti.

  • Yargıtay, satış primlerinin düzenli ve aynı miktarda ödenmemesinin kıdem tazminatı hesabından çıkarılması için tek başına yeterli olmadığına hükmetti.
  • Karara göre çalışanın son bir yılda aldığı satış primlerinin aylık ortalaması hesaplanacak ve bu tutar kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenecek.
  • Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'ÇPS Bonus' ödemelerini devamlılık taşımadığı gerekçesiyle kıdem tazminatından çıkaran değerlendirmesini hatalı buldu.

Yargıtay, satış hedeflerine göre ödenen primlerin kıdem tazminatı hesabına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, primlerin her ay düzenli şekilde ve aynı miktarda ödenmemesinin, söz konusu ödemelerin kıdem tazminatına esas ücretten çıkarılması için tek başına yeterli olmadığına hükmetti.

Buna göre çalışanın son bir yılda aldığı satış primlerinin aylık ortalaması hesaplanacak ve ortaya çıkan tutar kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenecek.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ PRİMLERİ HESAPTAN ÇIKARDI

Türkiye gazetesindeki habere göre karara konu olayda çalışan, temel ücretinin yanı sıra gerçekleştirdiği satış miktarına göre prim aldı. Ancak prim ödemeleri sabit şekilde gerçekleşmedi. Çalışan yalnızca belirlenen satış hedeflerine ulaştığı dönemlerde prime hak kazandı.

Bölge Adliye Mahkemesi, bordrolarda "ÇPS Bonus" olarak yer alan ödemelerin devamlılık taşımadığı gerekçesiyle söz konusu primleri kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretten çıkardı.

Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bu değerlendirmesini hatalı buldu.

YARGITAY’DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Yargıtay, satış rakamları veya başka verilere göre hesaplanan primlerin miktarının değişkenlik göstermesinin, bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kapsamında değerlendirilmesine engel olmadığına işaret etti.

Böylece satış hedefinin tutturulduğu aylarda alınan ancak diğer aylarda alınmayan primlerin, yalnızca düzenli olmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatı hesabından tamamen çıkarılamayacağı ortaya konuldu.

SON 12 AYDAKİ PRİMLERİN ORTALAMASI ALINACAK

Uzmanlar, karara göre çalışanın mevcut bordroları esas alınarak son bir yılda aldığı primlerin aylık ortalamasının hesaplanacağını ve bu tutarın kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete ekleneceğini belirtti.

Örneğin sabit maaşının yanında yılın yalnızca belirli aylarında satış primi alan bir çalışanın son 12 ayda elde ettiği primler toplanacak ve aylık ortalaması hesaplanacak.

Ortaya çıkan tutarın giydirilmiş ücrete dahil edilmesi, kıdem tazminatına hak kazanan çalışanın alacağı tazminatın daha yüksek hesaplanmasını sağlayabilecek.

"KIDEM TAZMİNATINA YAN HAKLAR EKLENİR"

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, kıdem tazminatının hesabında asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin de eklendiğine dikkat çekti.

Karakaş, "Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre süreklilik taşıyan her türlü düzenli menfaat giydirilmiş ücrete dâhildir. Değişken tutarlı satış ve performans primleri de hedefe bağlı olsa dahi son bir yıldaki aylık ortalaması alınarak hesaba dâhil edilir. Bu konuda çok sayıda emsal karar bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıh2n6hpty2v:

satış hedeflerini bundan sonra o kadar yükseltirler ki, kimse prim de alamaz

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Memurlarin fazla mesaileri ? Memura yok :)

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Haber Yorumlarıh2n6hpty2v:

memur çalıştığı yere para mı kazandırıyor da yaptığı işlem ekstra para alsın

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