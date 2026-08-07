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Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı

Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda tutuklanan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın para transferlerindeki çarpıcı detaylar MASAK raporunda yer aldı. Hür Ağbaba'nın Veli Ağbaba'ya 6 milyon 328 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.

  • İzmir'de Egeşehir Yapı'ya yönelik 'örgüt kurma', 'örgüte üye olma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturmada 20 Mayıs'ta ilk dalga operasyon düzenlendi ve aralarında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.
  • İkinci dalga operasyonda Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.
  • MASAK raporlarına göre Hür Ağbaba, kardeşi Veli Ağbaba'ya iki seferde toplam 6 milyon 328 bin 700 TL, Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba'ya ise 447.500 TL para gönderdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mayıs sabahı operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firması yetkilisi Salih Eren ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Özpolat, gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de bir gün sonra yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

VELİ AĞBABA’NIN AĞABEYİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, dün sabah ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

VELİ AĞBABA'YA 6 MİLYON LİRA PARA TRANSFERİ

Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporlarına yansıdı. Buna göre, Hür Ağbaba'nın kardeşi Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya iki seferde toplam 6 milyon 328 bin 700 TL para gönderdiği MASAK raporlarında yer aldı. Ayrıca Veli Ağbaba'nın oğlu Efe Ağbaba’ya 447.500 TL gönderdiği tespit edildi.

MASAK raporlarında yer alan, öne çıkan para trafikleri şu şekilde:

  • Tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan’a 200 bin TL 
  • Tutuklu Ahmet Can Ağbaba’ya 2 milyon  989 bin 948 TL göndermiş, 1 milyon 745 bin 400 TL almış.
  • Veli Ağbaba’nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek’e 395 bin 000 TL göndermiş, 37 bin 500 TL almış.
  • Veli Ağbaba’nın yeğeni, Eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül’den 500 bin TL almış.
  • Eski Malatya Belediye Başkan Yardımcısı ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e 20 bin TL göndermiş, 95 bin TL almış.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHuseyin Dogan:

Niye Erdoğan ve digerlerine bir tane inceleme yok ne sacmalik bu

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Hüseyin bak girip yorum bile yazamıyoruz bırak daha sen incelemeyi

yanıt8
yanıt6
Haber YorumlarıEkrem Gerçekreis:

Adamın yorumunu bile sildiler

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıSami İşgören:

İftira atma adamlara hüseyim o adamlar memba suyuyla yıkanmış insanlar,harama yan gözle bile bakmazlar :))))

yanıt7
yanıt3
Haber Yorumlarıorhan eren:

tamam sen kendin kasindin simdi bak. yorumuna like 'a tiklayanlari bile inceleyecekler simdi.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıAdnan yılmaz:

İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca 2024 yılında verdiği 176 soruşturma izninin siyasi dağılımı şu şekildedir: AK Parti: 59, CHP: 58, MHP: 21, İYİ Parti: 7, HDP: 10. Sadece bu dağılıma bakıldığında bile soruşturmaların parti ayrımı gözetilmeksizin başlatıldığı görülmektedir.

yanıt0
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