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Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
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SONAR Araştırma tarafından yapılan son seçim anketi, siyaset sahnesindeki dengelerin tamamen değiştiğini gözler önüne serdi. Siyasete hızlı bir giriş yapan Yeni Parti'nin zirveye yerleştiği ve AK Parti'nin ikinci sırada yer aldığı ankette, CHP ve MHP'nin yaşadığı tarihi oy kaybı ile yüzde 5 bandına gerilemeleri dikkat çekti.

  • SONAR Araştırma anketine göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Yeni Parti %34,3 ile birinci, AK Parti %30,2 ile ikinci sırada yer aldı.
  • Ankette CHP %5,0 ve MHP %5,1 oy oranıyla büyük düşüş yaşayarak yüzde 5 bandında kaldı.
  • Cumhurbaşkanlığı tercih anketinde Recep Tayyip Erdoğan %27,4 ile açık ara önde; Ekrem İmamoğlu %11,4, Özgür Özel %11,0 ve Mansur Yavaş %10,2 oy aldı.

SONAR Araştırma, seçmenin nabzını tuttuğu "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının çarpıcı sonuçlarını yayımladı. 

Ankete göre, kuruluşunun üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen Yeni Parti, kararsızlar dağıtılmadan önce %24,1, dağıtıldıktan sonra ise %34,3 oy oranına ulaşarak birinci parti konumuna yükseldi. AK Parti ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra %30,2 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

CHP VE MHP'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Anketin en çok konuşulacak detaylarından biri ise ana muhalefet partisi CHP ile Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin yaşadığı sert düşüş oldu. Her iki parti de kararsızlar dağıtıldıktan sonra bile ancak yüzde 5 bandında tutunabilirken, oy oranlarının birbirine bu denli yakın olması siyasi kulislerde şok etkisi yarattı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları

  • YENİ PARTİ: Yüzde 34,3
  • AK PARTİ: Yüzde 30,2
  • DEM PARTİ: Yüzde 8,5
  • İYİ PARTİ: Yüzde 7,0
  • MHP: Yüzde 5,1
  • CHP: Yüzde 5,0
  • ANAHTAR PARTİ: Yüzde 2,6
  • ZAFER PARTİSİ: Yüzde 2,3
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 1,6
  • BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Yüzde 1,3
  • DİĞER: Yüzde 2,1

SEÇMENİN BÜYÜK BİR KISMI KARARSIZ VE TEPKİLİ

Araştırmanın "Kararsızlar dağıtılmadan önceki" ham verileri, seçmen tabanındaki apolitikleşme ve tepki eğilimini de gözler önüne serdi. Oy kullanmayacaklarını ve kararsız olduklarını belirten seçmenlerin toplam oranının %30'a yaklaşması dikkat çekti:

  • Kararsızım: %13,5
  • Sandığa Gitmem: %7,7
  • Fikri Yok / Cevap Yok: %5,9
  • Geçersiz Oy Kullanırım: %2,7

CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINDA ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

Ankette katılımcılara açık uçlu olarak yöneltilen “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusunun yanıtları da paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet adaylarına ciddi bir fark atarak ilk sırada yer aldı. CHP'nin olası adayları Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın oylarının birbirine çok yakın çıkması ise muhalefet cephesindeki adaylık yarışının kızışacağını gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Tercih Sıralaması:

  • Recep Tayyip Erdoğan: %27,4
  • Ekrem İmamoğlu: %11,4
  • Özgür Özel: %11,0
  • Mansur Yavaş: %10,2
  • Selahattin Demirtaş: %6,0
  • Hakan Fidan: %2,0
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (81)

Haber YorumlarıSerkan:

Ülkenin hali ortada. Ekonomi batık. Her gün daha kötüye gidiyor, düzelen de bi şey yok. Hâlâ aynı adamlarla devam edecez diye yırtınıyor bazıları. Şahsi Menfaat kesilecek diye yada cehalet kaynaklı...

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme33
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Haber Yorumlarıcem kut:

ülkenin haline ne var anlamıyorum.. ben ve çevremdeki tüm insanların hali vakti yerinde, yaşam standartlarında olağanüstü bir değişim yok, ülkenin hali bir tek size göre bitik... sizin de kimler olduğunuzu biliyoruz.

yanıt18
yanıt31
Haber Yorumlarıbahar k:

abi bizim göremediğimiz ne görüyonuz da öldük bittik battık diyorsun. bıktık sizden. gidin çalışın kazanın

yanıt19
yanıt31
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Bahar zaten insanlar çalışıyor, hatta 2 yada 3 iş yaparak, ama sizin gibiler çalışanların sırtından geçinenleri doyuramadık, doymayacaksınız da......

yanıt24
yanıt13
Haber Yorumlarısuat kılıç:

Serkan, bahsettiğin adamlar, bu hükümeten önce 85 yıldır ülke yönetti, bir tane çivi çakmadılar ülkeye. Dolayısıyla boş hayal kurma.

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Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Bahar kızım bunlar çalışmadan yemeye alışmış tipler.

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