Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını İslam aleminin en kutsal mabedinde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Mekke'de bir araya geldi. İslam dünyasının üç önemli lideri, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imza töreni öncesinde Mescid-i Haram'da birlikte cuma namazı kıldı.

MESCİD-İ HARAM'DA DEV BULUŞMA

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamak üzere Suudi Arabistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens bin Selman ve Başbakan Şerif'in Mescid-i Haram'daki birlikteliği dikkat çekti. Cuma namazında liderlerin yan yana saf tutması, kritik imza töreni öncesinde güçlü bir birlik mesajı olarak değerlendirildi.

KRİTİK İSİMLER AYNI SAFTA YER ALDI

Liderlerin yanı sıra her üç ülkenin kabine ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey temsilciler de Mescid-i Haram'daki ibadette hazır bulundu.

Türkiye heyetinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın namazda yerini aldı.

Pakistan tarafını Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir temsil ederken, Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud saf tuttu. Diplomatik ve askeri kurmayların yan yana verdiği bu görüntü, imzalanan stratejik anlaşma öncesinde bölgesel iş birliğinin en güçlü sembolü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı