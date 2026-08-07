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Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum

Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in abdest görüntülerine Muharrem İnce'den olay yorum
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmalara neden olan, bir camide abdest aldığı görüntülerine CHP'li Muharrem İnce'den dikkat çeken bir yorum geldi. İnce, "Hiç de nizami değildi. Ben 4 yaşından beri abdest alırım. Nizami abdest öyle olmaz." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir camide abdest alırken çekilen ve kamuoyunda tartışma yaratan görüntüleri üzerine siyasetçi Muharrem İnce’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"NİZAMİ ABDEST ÖYLE OLMAZ"

Özel’in abdest alma biçimini usule uygun bulmadığını belirten İnce, dört yaşından beri abdest aldığını vurgulayarak görüntülerin nizami olmadığını dile getirdi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, "Hiç de nizami değildi. Ben 4 yaşından beri abdest alırım. Nizami abdest öyle olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıharunkahveci:

Adamı oraya getirene kadar reis ne çekti.O kadarını da hoş görelim

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Okullar açılmadan camiye gönderelim. Cami Hocası öğretir. Elif ba'dan başlasın.

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Bence Muharrem daha Müslüman. :))

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Haber YorumlarıNo name:

:)))

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Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Mezarlıkta içeliiim kendimizden geçeliiim :)))

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Haber YorumlarıHaydo:

Bu siyasetçilerin duruşu midemi bulandırıyor. Aşk, ihanet, entrika üçgeninde debelenip duruyorlar.

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Haber YorumlarıR S:

Çok güldüm.

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