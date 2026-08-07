Haberler

Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Haber Videosunu İzle
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde iki kadın arkadaş arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bıçaklanan 18 yaşındaki kadının akciğeri söndü. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki arkadaş arasındaki kavga kötü bitti. Bıçaklanan kadınlardan birinin akciğerinin söndüğü öğrenildi.

AKCİĞERİ SÖNDÜ

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan iki kadın arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada T.G. (18) bıçakla yaralanırken, B.G. (35) ise darbedildi. Burnunda 3 çatlak oluşan B.G. ile bıçaklanan T.G. ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bıçaklanan T.G. tedavisi başlamadan kendi imkanlarıyla hastaneden ayrıldı.

Dün öğle saatlerinde evinde fenalaşan T.G., yeniden aynı hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde bıçak darbesi nedeniyle akciğerinin söndüğü tespit edilen T.G., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler