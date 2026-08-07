Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu: 6 saat sonra yeniden buluştular
Almanya'dan Türkiye'ye otomobille yola çıkan 68 yaşındaki Hüsnü Şendiller ile 65 yaşındaki eşi Hüsniye Şendiller'in yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olayla gündem oldu. Yakıt almak için durdukları benzin istasyonunda eşinin tuvalete gitmek için araçtan indiğini fark etmeyen Hüsnü Şendiller, yoluna devam etti. Yaklaşık altı saat sonra yeniden bir araya gelen çift, yaşadıkları şaşkınlığın ardından Türkiye yolculuğunu sürdürdü.
- Almanya'dan Türkiye'ye otomobille giden Hüsnü Şendiller, Hırvatistan'daki benzin istasyonunda tuvalete giden eşini fark etmeden geride bıraktı.
- Eşi Hüsniye Şendiller, cep telefonu araçta kaldığı için ezbere bildiği kızının telefonuyla Almanya'daki kızına ulaştı ve durumu babasına bildirdi.
- Çift, yaklaşık 6 saat sonra Hırvatistan'daki benzin istasyonunda yeniden bir araya geldi ve Türkiye yolculuğuna devam etti.
Almanya'dan Türkiye'ye otomobille yola çıkan gurbetçi Hüsnü Şendiller, Hırvatistan'da yakıt almak için durduğu benzin istasyonunda eşini fark etmeden geride bıraktı. Çift, kızlarının yardımıyla yaklaşık 6 saat sonra yeniden bir araya geldi.
TUVALETE GİTTİ OLANLAR OLDU
Almanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan Hüsnü ve Hüsniye Şendiller çiftinin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olay nedeniyle unutulmaz bir anıya dönüştü. Yakıt almak için benzin istasyonunda duran Hüsnü Şendiller, arka koltukta uyuyan eşinin tuvalete gitmek için araçtan indiğini fark etmeyince yoluna tek başına devam etti.
TELEFONU DA ARAÇTA KALDI
Benzin istasyonuna dönen Hüsniye Şendiller, eşinin ve otomobilin çoktan ayrıldığını görünce çevredeki kişilerden yardım istedi. Cep telefonu da araçta kaldığı için yakınlarına ulaşamayan kadın, kızının telefon numarasını ezbere bilmesi sayesinde yardımseverlerin telefonu ile Almanya'daki kızına ulaştı.
KIZI BABASINI ARADI HABER VERDİ
Kızları durumu hemen babasına bildirerek, "Baba, annemi benzinlikte unutmuşsun" dedi. O ana kadar eşinin araçta olmadığını fark etmeyen Hüsnü Şendiller, büyük şaşkınlık yaşadı ve vakit kaybetmeden Hırvatistan'daki benzin istasyonuna geri döndü.
6 SAAT SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER
Yaklaşık altı saat sonra benzin istasyonunda yeniden buluşan çift, yaşanan aksiliği geride bırakarak Türkiye yolculuğuna kaldıkları yerden devam etti. Olay kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, çok sayıda kullanıcı yaşananları hem şaşkınlıkla hem de esprili yorumlarla karşıladı.