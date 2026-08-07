Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu: 6 saat sonra yeniden buluştular

Almanya'dan Türkiye'ye otomobille yola çıkan gurbetçi Hüsnü Şendiller, Hırvatistan'da yakıt almak için durduğu benzin istasyonunda eşini fark etmeden geride bıraktı. Çift, kızlarının yardımıyla yaklaşık 6 saat sonra yeniden bir araya geldi.

TUVALETE GİTTİ OLANLAR OLDU

Almanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan Hüsnü ve Hüsniye Şendiller çiftinin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olay nedeniyle unutulmaz bir anıya dönüştü. Yakıt almak için benzin istasyonunda duran Hüsnü Şendiller, arka koltukta uyuyan eşinin tuvalete gitmek için araçtan indiğini fark etmeyince yoluna tek başına devam etti.

TELEFONU DA ARAÇTA KALDI

Benzin istasyonuna dönen Hüsniye Şendiller, eşinin ve otomobilin çoktan ayrıldığını görünce çevredeki kişilerden yardım istedi. Cep telefonu da araçta kaldığı için yakınlarına ulaşamayan kadın, kızının telefon numarasını ezbere bilmesi sayesinde yardımseverlerin telefonu ile Almanya'daki kızına ulaştı.

KIZI BABASINI ARADI HABER VERDİ

Kızları durumu hemen babasına bildirerek, "Baba, annemi benzinlikte unutmuşsun" dedi. O ana kadar eşinin araçta olmadığını fark etmeyen Hüsnü Şendiller, büyük şaşkınlık yaşadı ve vakit kaybetmeden Hırvatistan'daki benzin istasyonuna geri döndü.

6 SAAT SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Yaklaşık altı saat sonra benzin istasyonunda yeniden buluşan çift, yaşanan aksiliği geride bırakarak Türkiye yolculuğuna kaldıkları yerden devam etti. Olay kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, çok sayıda kullanıcı yaşananları hem şaşkınlıkla hem de esprili yorumlarla karşıladı.