Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu
Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan vapurda yaşlı bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle genç bir kadınla tartışmaya başladı. Genç kadına hakaret eden yaşlı kadın, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki bastonla genç kadının bacağına vurdu. Vapurdaki yolcuların gözü önünde yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan vapurda yolculuk sırasında yaşlı bir kadın ile genç kadın arasında kıyafeti nedeniyle tartışma yaşandı.
Paylaşılan bilgilere göre yaşlı kadın, şort giyen genç kadına yönelik sözler sarf ederek tepki gösterdi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir süre devam etti.
BASTONUYLA BACAĞINA VURDU
Olaya ilişkin görüntülerde yaşlı kadının genç kadının bulunduğu bölümde ayakta durduğu ve tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın ilerleyen anlarında ise yaşlı kadın elindeki bastonla genç kadının bacağına vuruyor.
Genç kadının ise olay sırasında oturduğu yerden yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın vapurun yolcu bölümünde devam ettiği görülüyor. Görüntüler, yaşlı kadının genç kadına fiziksel müdahalede bulunduğu anları da ortaya koyuyor.