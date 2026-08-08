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Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu Haber Videosunu İzle
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu
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Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan vapurda yaşlı bir kadın, şort giydiği gerekçesiyle genç bir kadınla tartışmaya başladı. Genç kadına hakaret eden yaşlı kadın, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki bastonla genç kadının bacağına vurdu. Vapurdaki yolcuların gözü önünde yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan vapurda yolculuk sırasında yaşlı bir kadın ile genç kadın arasında kıyafeti nedeniyle tartışma yaşandı.

Paylaşılan bilgilere göre yaşlı kadın, şort giyen genç kadına yönelik sözler sarf ederek tepki gösterdi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir süre devam etti.

BASTONUYLA BACAĞINA VURDU

Olaya ilişkin görüntülerde yaşlı kadının genç kadının bulunduğu bölümde ayakta durduğu ve tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın ilerleyen anlarında ise yaşlı kadın elindeki bastonla genç kadının bacağına vuruyor.

Genç kadının ise olay sırasında oturduğu yerden yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın vapurun yolcu bölümünde devam ettiği görülüyor. Görüntüler, yaşlı kadının genç kadına fiziksel müdahalede bulunduğu anları da ortaya koyuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıHalim Şenocak:

İşte bu yüzden karadenizliler dünyayı yönetmeli asalet dirayet cesaret hepsi bizde helal olsun sana teyzem

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

evet memleketi çok güzel şekilde yönetiyorlar millet artık bu pahalılık ve işsizlikte evlenip çocuk yapmıyor sadece bir avuç mutlu azınlık her şeyi yapıyor Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet olalı böyle bir bolluk bereket refahın olduğu muhteşem bir dönem yaşamadı.

yanıt15
yanıt20
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Helal ANACIĞIM sana..... Yapıştır gitsin Edep Yahuuuuuu....!

yanıt22
yanıt12
Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

bu sade vatandaşın dini imanı para

yanıt4
yanıt6
Haber YorumlarıAkula:

??????????NE GÜLDÜM AMA ALLAH'TA SENİ GÜLDÜRSÜN YANİ BU SAYDİKLARİNİN DIŞINDA GERİYE KALANLARI SİZDE YOK DİMİ ??????

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıMuhasebeci:

Ellerin dert görmesin Teyzem

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

İnfial bunun neresinde haberciler kadın giyimi yüzünden hemcinsini uyarıyor

yanıt10
yanıt2
Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

Helal olsun teyzem benim..o mübarek ellerinden öpüyorum..keske o bastonu farklı yere sey etseydin;)

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

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