Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

Beşiktaş- Üsküdar seferini yapan vapurda yolculuk sırasında yaşlı bir kadın ile genç kadın arasında kıyafeti nedeniyle tartışma yaşandı.

Paylaşılan bilgilere göre yaşlı kadın, şort giyen genç kadına yönelik sözler sarf ederek tepki gösterdi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma bir süre devam etti.

BASTONUYLA BACAĞINA VURDU

Olaya ilişkin görüntülerde yaşlı kadının genç kadının bulunduğu bölümde ayakta durduğu ve tartışmanın sürdüğü görülüyor. Tartışmanın ilerleyen anlarında ise yaşlı kadın elindeki bastonla genç kadının bacağına vuruyor.

Genç kadının ise olay sırasında oturduğu yerden yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın vapurun yolcu bölümünde devam ettiği görülüyor. Görüntüler, yaşlı kadının genç kadına fiziksel müdahalede bulunduğu anları da ortaya koyuyor.

Kaynak: Haberler.com