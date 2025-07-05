Yangına Turist Müdahalesi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangınına, bölgedeki turistler de müdahale etti. Yangın, sera ve zeytin ağaçlarına zarar verirken, söndürme çalışmaları hava ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.
TURİSTLER DE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi. Ekipler, rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangına karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya