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Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi

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Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi Haber Videosunu İzle
Belediye ekiplerini beklemeyen yaşlı kadın mazgalları bastonuyla temizledi
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Sağanak yağışın etkili olduğu Yalova’da yetkililerin gelmesini beklemeden harekete geçen yaşlı bir kadın, adeta belediye görevlisi gibi çalıştı. Elindeki bastonla su kanallarını tıkayan yaprakları temizleyen kadının fedakarlığı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

  • Yalova'da sağanak yağış ve fırtına sırasında yaşlı bir kadın, elindeki bastonun ucuyla kaldırımdaki mazgalları tıkayan kurumuş yaprakları ve çöp birikintilerini temizledi.
  • Mazgalların açılmasıyla kaldırım kenarında biriken sağanak suları kanallara akmaya başladı.
  • Yaşlı kadının mazgalları temizlediği anlar çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Yalova’da etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına sırasında sokakları suların kaplamasını engellemek isteyen yaşlı bir kadının sergilediği duyarlılık görenlerin içini ısıttı. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden elindeki bastonuyla sokağa inen yaşlı kadın, su baskınını önlemek için tek başına mücadele etti.

BASTONUYLA MAZGALLARI TEK TEK TEMİZLEDİ

Çevredekilerin şaşkın ve hayran dolu bakışları arasında kaldırımdaki mazgallara yaklaşan yaşlı kadın, bastonunun ucuyla ızgaraları tıkayan kurumuş yaprakları ve çöp birikintilerini temizlemeye başladı. Tıkanıklığın açılmasıyla birlikte kaldırım kenarında biriken sağanak suları hızla kanallara akmaya başladı.

GÖRENLERİN İÇİNİ ISITTI, TAKDİR TOPLADI

Yoldan geçen vatandaşların ve araçların şaşkınlıkla izlediği o anlar çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşına ve olumsuz hava şartlarına rağmen sergilediği bu büyük sorumluluk örneğiyle takdir toplayan yaşlı kadının görüntüleri, sosyal medyada da kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.   

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhüseyin Koçak:

belediye bı iş mi yapıyor Yalova da? cimere bile yazdık gercekten belediyecilik 0

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