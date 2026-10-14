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Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...

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Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de... Haber Videosunu İzle
Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
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Yeni Partili milletvekillerinin TBMM'de göz ve ağızlarını siyah bantla kapatarak gerçekleştirdiği kayyum protestosuna tepki gösteren Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, eylemi tiye alarak "Patlıcana zam geldiğinde de aynı yaratıcılığı bekliyorum" dedi.

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmek için göz ve ağızlarına siyah bant çekti.
  • Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, eylemi sosyal medya hesabından ironik bir dille eleştirdi.
  • Sunucu Dilara Gönder, fotoğrafı kişisel hesabından paylaşarak muhalefet tarzını sert bir dille eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Partili milletvekillerinin Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla göz ve ağızlarına siyah bant çekmesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. "Böyle savunacaksanız hiç savunmayın" eleştirilerinin hedefi olan eyleme ilişkin bir tepki de Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur'dan geldi.

"ÇOK YARATICI, KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden milletvekillerinin siyah bantlı protesto karesini değerlendiren Genç Parti Lideri Burçin Şahindur, eylemi ironik bir dille eleştirdi. Şahindur paylaşımında, "Harika bir protesto! Çok yaratıcı, kimsenin aklına gelmezdi. Patlıcana zam geldiğinde de aynı yaratıcılığı hepinizden bekliyorum, ülkemin değerli vekilleri!" ifadelerini kullandı.

İşte Burçin Şahindur'un o paylaşımı;

DİLARA GÖNDER: SİZİN YAPACAĞINIZ MUHALEFETİ...

Fotoğrafı kişisel hesabından paylaşan ünlü sunucu Dilara Gönder ise muhalefet tarzını sert bir dille eleştirerek "Sizin yapacağınız muhalefeti silkiym" notunu düştü. 

Kaynak: Haberler.com
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