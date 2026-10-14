Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçti

Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Kayserispor, 4-0'lık skorla kazandı.
KAYSERİSPOR ŞOV YAPTI
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daniel Moreno, 24. dakikada Taulant Seferi, 37. dakikada Manadi Camara ve 53. dakikada ikinci kez Taulant Seferi kaydetti.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. kez kazanan Kayserispor, 25 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, Batman Petrolspor'u konuk edecek. Antalyaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.