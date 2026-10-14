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Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçti

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Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçti
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1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında 4-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Kayserispor, 4-0'lık skorla kazandı.

KAYSERİSPOR ŞOV YAPTI

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Daniel Moreno, 24. dakikada Taulant Seferi, 37. dakikada Manadi Camara ve 53. dakikada ikinci kez Taulant Seferi kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. kez kazanan Kayserispor, 25 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, Batman Petrolspor'u konuk edecek. Antalyaspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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